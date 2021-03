Universidad Pedagógica aplasta a Real de Minas, que no ha ganado ni un juego

Mario Martínez (c) del Real España disputa el balón ante Luis Fernando Garrido (i) y Emilio Izaguirre (d) del Marathón durante un partido del Campeonato Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras, hoy en el estadio Francisco Morazan de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle

Tegucigalpa, 20 mar (EFE).- El Universidad Pedagógica aplastó este sábado al Real de Minas, que no ha ganado ni un juego, con un 3-0 contundente en la apertura de la novena jornada del torneo Clausura del fútbol de la primera división de Honduras, en la que el Real España y Marathón empataron 2-2.

Luis Argeñal, Samuel Elvir y Sendel Cruz le dieron el triunfo a los "Lobos" universitarios de Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y del Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Tras varias llegadas en los primeros minutos, los universitarios abrieron el marcador al minuto 12 cuando Argeñal recibió un pase y definió de derecha.

El Universidad Pedagógica tuvo varias posibilidades de anotar en el primer tiempo, pero se fue al descanso con la ventaja de 1-0.

Al minuto 74, en un contragolpe, llegó el 2-0 cuando Juan Ramón Mejía falló un penalti, pero Elvir venció la resistencia del trinitense Julani Archibald.

Cruz selló el 3-0 definitivo con un remate por el costado izquierdo de Archibal.

El Real de Minas, que tiene como entrenador al hondureño Reynaldo Tilguath, desaprovechó su condición de jugar en casa y terminó perdiendo contra el Universidad Pedagógica.

En el segundo partido de hoy, el Real España, que tiene como técnico al mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez y tiene un partido menos, empató 2-2 el clásico con el Marathón.

En un buen partido que se dio para los dos equipos, el Real España fue el primero en anotar, al minuto 11, por medio del argentino Ramiro Rocca.

El Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, al minuto 20 empató con gol del nacional Getsel Montes.

El juego de los dos equipos siguió siendo intenso y al 77 el Marathón le dio la vuelta al marcador con anotación, de penalti, del veterano delantero hondureño Carlo Costly.

Herido en su orgullo, "La máquina" del Real España no escondió su "sed" de sumar puntos y al 81, con gol de buena factura, el mexicano Omar Rosas sellaba el empate a dos, marcador que fue definitivo.

El partido entre Olimpia y Motagua, ambos de Tegucigalpa, no se disputó, porque el primero se lo solicitó a la Liga debido a que cuatro de sus jugadores fueron convocados a la selección sub-23 que está compitiendo en el preolímpico de la Concacaf que se celebra en México.

El Olimpia, que tiene como entrenador al argentino Pedro Troglio, es líder del grupo B con 19 unidades, escoltado por su vecino y eterno rival, Motagua, que tiene en el banquillo al argentino-hondureño Diego Vásquez, con un punto menos.

La jornada continuará mañana con los juegos Real Sociedad-Vida y Platense-Honduras Progreso.