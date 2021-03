Ucrania.- La OSCE denuncia un ataque contra uno de sus aviones no tripulados sobre Lugansk

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Misión Especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la supervisión del conflicto en el este de Ucrania ha denunciado este domingo un ataque contra uno de sus aviones no tripulados cuando sobrevolaba la autoproclamada república popular de Lugansk.



El incidente ocurrió cerca de la localidad de Vesela Hora, muy próxima a la línea de contacto que separa las posiciones del Ejército ucraniano y de los independentistas, y después de que las autoridades de Lugansk denunciaran una "cacería" del Ejército de Ucrania contra los aviones no tripulados que verifican el precario cese de hostilidades entre ambas partes.



"Se estima que el fuego contra el dron de la Misión Especial cerca de Veseiólaya Gorá fue abierto con armas de pequeño calibre, de corto alcance ", según el balance de situación publicado por la OSCE en su página web. El aparato, que recibió al menos una treintena de disparos, abandonó el área y consiguió aterrizar sin más daños.



Según la versión del portavoz de las milicias populares de Lugansk, Yaov Osadchi, fuerzas de seguridad ucranianas colocaron su carro blindado en una zona residencial de la ciudad de Schastie, controlada por Kiev, para evitar que los observadores de la OSCE lo descubrieran, y desde allí abrieron fuego contra el dron de la misión, que volaba hacia la región cercana a la urbe desde Veseiólaya Gorá, de acuerdo con comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias rusa, Sputnik.



El Ejército ucraniano no ha respondido a estas acusaciones.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.



En las últimas horas, la OSCE ha registrado en torno unas 63 violaciones del alto el fuego en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.