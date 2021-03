Trump planea regreso a medios a través de su propia plataforma, dice asesor

WASHINGTON, 21 mar (Reuters) - El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, suspendido de Twitter, Facebook y otros sitios de redes sociales después del ataque del 6 de enero al Capitolio, planea lanzar su propia plataforma en dos o tres meses, dijo el domingo uno de sus principales asesores a la cadena Fox News. Jason Miller, portavoz de la campaña electoral 2020 de Trump, dijo al canal que el ex presidente republicano volvería a las redes sociales con una plataforma propia que "redefinirá completamente el campo de juego". Miller no proporcionó más detalles y los funcionarios de la Organización de Trump no hicieron comentarios de inmediato. Twitter dijo la semana pasada que buscaría opiniones del público sobre cuándo y cómo vetar a líderes mundiales, argumentando que estaba revisando su estrategia y consideraría si las autoridades deberían estar sujetas a las mismas normas que otros usuarios. Twitter, Facebook y otras grandes plataformas han estado bajo escrutinio por la manera en que manejan las cuentas de políticos y funcionarios gubernamentales después de la decisión de vetar a Trump por incitación a la violencia. Facebook, que suspendió indefinidamente la cuenta de Trump en enero, ha pedido a su junta de supervisión independiente que decida si la prohibición debe mantenerse.

(Reporte de Andrea Shalal. Editado en español por Marion Giraldo)