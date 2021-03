Terelu Campos se enfada al ser preguntada por Rocío Carrasco

25/02/2021 TERELU CAMPOS SALIENDO DELA PELUQUERÍA. MADRID, 21 (CHANCE) Ayer la veíamos en 'Viva la vida' muy contenta por su amiga Rocío Carrasco. Aseguraba que había llegado el momento de que rompiese su silencio y hablase públicamente sobre su verdad con Antonio David y sus hijos... y ese momento ya ha llegado, pero lo que no imaginábamos nunca es que Terelu Campos se molestara con la prensa al ser preguntada por este documental que va a causar un antes y un después en la vida de los Mohedano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Ayer la veíamos en 'Viva la vida' muy contenta por su amiga Rocío Carrasco. Aseguraba que había llegado el momento de que rompiese su silencio y hablase públicamente sobre su verdad con Antonio David y sus hijos... y ese momento ya ha llegado, pero lo que no imaginábamos nunca es que Terelu Campos se molestara con la prensa al ser preguntada por este documental que va a causar un antes y un después en la vida de los Mohedano.



Como decimos, la hija de María Teresa Campos se mostraba enfadada con la prensa y no hacía ninguna declaración respecto al documental de su amiguísima, Rocío Carrasco. La periodista le pide al reportero que retire su micrófono para poder cerrar la puerta del vehículo donde se acaba de montar y así no contestar a ninguna de las preguntas... tras este deseo, la periodista cerraba la puerta dando un buen golpe.



Y es que este documental, además de traernos a la actualidad informativa la verdad de Rocío Carrasco de estos últimos 20 años, es una bomba de oxígeno para todas las Campos que han estado defendiéndola durante todo este tiempo sin el apoyo de nadie... Es por eso mismo por lo que no entendemos esta actitud de Terelu Campos que, en vez de mostrar su felicidad por las palabras de su amiga, mostraba su peor cara.