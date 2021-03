Sigue estos consejos para eliminar el azúcar de tu vida

19/03/2021 Yummy Sweets. MADRID, 21 (CHANCE) Cada día somos más conscientes de los efectos negativos de tomar azúcar y los beneficios de optar por la comida real. Este ingrediente, además de ser el enemigo número uno de la báscula, provoca serias enfermedades cardiacas, complicaciones metabólicas, caries o acelera la aparición de arrugas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR YUMMY SWEETS



Cada día somos más conscientes de los efectos negativos de tomar azúcar y los beneficios de optar por la comida real. Este ingrediente, además de ser el enemigo número uno de la báscula, provoca serias enfermedades cardiacas, complicaciones metabólicas, caries o acelera la aparición de arrugas.



Sin embargo, si todos conocemos estas temidas consecuencias, ¿por qué es tan complicado eliminar el dulce de nuestra vida? La respuesta es sencilla: cuando ingerimos azúcar, el cuerpo segrega dopamina, una sustancia química que nos hace sentir placer y, cuanto más azúcar consumimos, más la necesitamos. El problema está en que, aunque no lo sepamos, consumimos este ingrediente más de lo que debemos, ya que muchos alimentos de nuestra rutina diaria, como cereales o zumos de frutas, tienen entre sus tres primeros ingredientes el azúcar y la consumimos sin darnos cuenta.



La solución para desintoxicarnos de esta conocida "droga del siglo XXI", es eliminar radicalmente el azúcar de nuestra vida. Una tendencia que ya predicaban celebrities como Jennifer López, Eva Longoria o Gwyneth Paltrow, y que hoy se ha convertido en un estilo de vida. Para ayudar con la lucha contra el azúcar, os damos 5 trucos para iniciarse en la práctica del 0%:



Aprende a leer las etiquetas: No te dejes engañar por los productos catalogados como "light", pues estos no están exentos de contener azúcar. Para evitar comer este ingrediente sin darnos cuenta, es importante que aprendamos a identificar qué alimentos tienen azúcar encubierto. Es tan sencillo como observar el orden de los ingredientes de un producto, este informa sobre las cantidades que contiene el alimento de mayor a menor.



Acostumbra al paladar: Las primeras veces que tomas un café sin azúcar o chocolate negro con más de 85% de cacao puede resultar desagradable al gusto. Sin embargo, se trata de ir entrenando poco a poco al paladar, de manera que seamos capaces de disfrutar del sabor natural de los alimentos. Si conseguimos no manipular el sabor real de los alimentos, llegará un momento que el sabor dulce nos resulte desagradable y lo rechacemos.



Elige alternativas nutritivas: Si eres goloso y te cuesta renunciar a un capricho de vez en cuando, opta por alimentos saludables como los dátiles, que son un snack súper sano y nos quita ese antojo de dulce que de vez en cuando pide el cuerpo; el chocolate negro (85% o más de cacao) que es rico en antioxidantes y mejora la salud cardiovascular; o las golosinas sin azúcar Yummy Sweets, que mantienen el sabor y la textura de siempre y solo tienen 99kcal por bolsita.



Evita los alimentos procesados: Aunque sabemos que esto es difícil ya que los ultraprocesados se han adueñado de la mayoría de lineales de supermercados e hipermercados, haciéndonos creer que no podemos vivir sin ellos, debemos evitar caer en la tentación y comprar únicamente productos reales y cocinarlos nosotros mismos. Esta es la única manera de evitar ingerir ingredientes químicos y artificiales y exceso de azúcar.



Practica ejercicio físico: En momentos de estrés, nerviosismo e incluso tristeza, es muy normal que sintamos un gran deseo de comer dulce a todas horas. Por ello vemos recomendable aliviar la tensión que genera esta ansiedad a través del deporte. Esta opción es la más beneficiosa tanto para la salud mental como para la física.