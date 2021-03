Serena Williams renuncia al Abierto de Miami por una cirugía bucal

En la imagen, la tenista Serena Williams. EFE/EPA/DEAN LEWINS/Archivo

Miami, 21 mar (EFE).- La estadounidense Serena Williams anunció este domingo que no participará en el Abierto de Miami, que ha ganado ocho veces, porque se recupera de una cirugía bucal a la que se sometió recientemente para mejorar sus condiciones de salud.

A la ausencia obligada de la ex número uno del mundo ya se habían contado la del serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

Williams, que reside en Palm Beach Gardens (Florida), admitió que no había sido una decisión fácil quedar al margen del torneo, que tendrá este lunes sus eliminatorias previas.

"Miami es un torneo especial para mí porque es mi hogar", señaló la menor de las hermanas Williams en un comunicado.

"Estoy triste por no poder ver a los increíbles aficionados este año, pero espero volver pronto", añadió la jugadora de 39 años.

Con 23 títulos de Grand Slam, Serena Williams jugó su último partido en el Abierto de Australia, donde perdió en semifinales ante la japonesa Naomi Osaka.

La australiana Ashleigh Barty fue la última ganadora del Abierto de Miami, en 2019, ya que el pasado año se canceló debido a la pandemia del coronavirus.