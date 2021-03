Ruth, expareja de Iker Casillas, asegura no tener miedo

21/03/2021 RUTH, EXPAREJA DE IKER CASILLAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Ruth, expareja de Iker Casillas, se sentó ayer en el plató de 'Sábado Deluxe' y lo cierto es que se metió a la audiencia en el bolsillo con ese discurso tan limpio con el que solo pretendía retratar al jugador de fútbol. Después de su entrevista, llegó a su domicilio de lo más tranquila y sintiéndole melancólica por haber revivido esa relación de la que tiene un buen recuerdo.



Tras su testimonio en televisión, Ruth nos asegura que tiene buen recuerdo de él, pero no ha estado a la altura en lagunas circunstancias: "Me quedo con que él es un gran profesional, será gran persona, pero no ha estado a la altura en muchas cosas". En cuanto a si cree que Eva González se sentirá molesta por lo que ha contado, asegura que: "No lo sé, espero que no le moleste porque al final a toda mujer le gustaría saber las cosas".



Además, Ruth confiesa que si le vuelve a llamarle Iker Casillas tras haber roto su silencio, le cogería el teléfono porque tiene muy buen recuerdo de él y no tiene miedo a nada porque se ha limitado a contar la verdad, lo que ha vivió con él. Un testimonio que sin duda ha causado un antes y un después en la vida del jugador de fútbol y que nos ha servido a todos para descubrir un perfil que desconocíamos.