Rocío Carrasco habla sobre Rocío Flores

Rocío Carrasco lo ha dejado claro en su documental, prefiere que sus hijos sigan teniendo esa versión porque no quiere que sufran cuando se enteren de la verdad: "Casi que prefiero que sigan creyendo la versión que tienen porque el día que mi hija se de cuenta de todo lo que ha pasado y de lo que ella ha formado parte y de quién es su padre realmente va a ser el peor día de su vida, no me gustaría que sufriera".



Un testimonio desgarrador que ha continuado con las lágrimas de Rocío asumiendo que: "A mí nadie me devuelve fines de curso de mis hijos, besos, abrazos, todo lo que yo he perdido durante tantísimo tiempo, el poder ejercer de madre, todo lo que me he perdido de ellos. Mi hija se fue de mi casa con 15 años, a mi nadie me va a devolver todo lo que yo por culpa de esta persona no he tenido en mi vida, los reyes, las Navidades, que yo no he podido disfrutar de ellos".



Además, la hija de Rocío Jurado ha asegurado que su hija, de pequeña, no quería estar con su padre: "Ella no quería estar con él, ella le dice en a la psicóloga que cuando el padre va a recogerla hay prensa y no le gusta, pero que eso es lo que hay. Tenía pasión con su madre, que soy yo, que la que la ha parido he sido yo... porque soy víctima, pero ellos también son víctimas, ellos también son víctimas de una mente diabólica".



Sin poder hablar apenas, Rocío ha confesado que Antonio David le amenazaba con quitarle a sus hijos y lo cierto, es que es algo que ha conseguido: "Él ha conseguido lo que me dijo cuando me fui a separar, 'te vas a cagar' el me ha quitado a lo más importante que yo tengo en mi vida, que son mis hijos. No me los ha quitado que hayan desaparecido, me los ha quitado teniéndolos y no me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe".



Un testimonio de una madre que ha dejado claro que tiene todo perdido con sus hijos, además de pensar que ambos tienen en mente que es una mala madre: "Por sus acciones creo que mi hija piensa que soy mala madre. Mi hijo es especial y yo sé que a mí mi hijo me adora, lo que pasa que no, en cierta forma, no se le permite. Bueno en cierta forma no, no se le permite".



Rocío también ha enternecido hablando de su hijo: "Él, por su situación, es un niño que se amolda y que gracias a dios es feliz de por sí. A mí David en ese sentido, no es que me preocupe menos, me preocupa y mucho, yo sé que él me ama y eso me da tranquilidad, pero Rocío sí que piensa que soy mala madre"...