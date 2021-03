"Ortega y Murillo quedarán como ladrones y criminales", según ONG

Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (c), y la vicepresidenta, Rosario Murillo. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 21 mar (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, "quedarán como ladrones y criminales ante la historia", dijo este domingo el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Esa ONG se refirió así a la pareja presidencial al condenar "enérgicamente el robo de las instalaciones de Popol Na", una "organización que prestó por más de 25 años innumerables servicios de los cuales pueden dar cuenta las y los nicaragüenses".

"El régimen Ortega Murillo, no saciado de cancelarles la personalidad jurídica y usurpar sus bienes en 2018, resolvió despojarlos por completo de sus instalaciones/oficinas", denunció el Cenidh en una declaración.

"Esta misma acción de despojo fue llevada a cabo a finales del mes de febrero de 2021 en contra de otras organizaciones y empresas periodísticas, donde al igual que en Popol Na, se "inauguraron" casas maternas, centros de salud y centros familiares y comunitarios", indicó esa ONG.

El Cenidh advirtió que con la "inauguración" de esos centros, "el régimen Ortega Murillo está simulando la creación de instancias con propósitos que no va a cumplir, solo quiere mofarse de los que considera sus adversarios y enemigos, demostrarles que ha ganado, quiere proyectar la imagen de que está construyendo, pero solo está robando y destruyendo propiedades que no le pertenecen".

"Para Cenidh estas acciones perversas en contra de las organizaciones de la sociedad civil violentan el derecho de asociación y propiedad, también la libertad de expresión", indicó.

"Pero no crean Ortega y Murillo que saldrán impunes, porque lo que están haciendo al ubicar sus fotos y colores en las fachadas externas de las instalaciones es aportando más pruebas de que fueron ellos quienes se las robaron y pronto tendrán que rendir cuentas ante la justicia y el pueblo de Nicaragua", añadió.

Por tanto, el Cenidh exigió "al régimen Ortega Murillo que devuelvan lo robado, devuelvan las oficinas (de la revista) Confidencial, la del canal de televisión 100 % Noticias, la del Instituto de Liderazgo de las Segovias, la del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), la del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade)", la del Cenidh y las de Popol Na.

El Gobierno ha inaugurado en los edificios que allanó y ocupó a la fuerza a esos organismos y medios de comunicación, críticos con el Ejecutivo, centros de salud y de rehabilitación, donde ha colocado en la parte frontal fotografías de la pareja presidencial, según constató Efe.

En diciembre pasado, el Estado de Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios incautados al canal 100 % Noticias y al de un grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, críticos con el Gobierno, así como a nueve ONG que fueron ilegalizadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

El Estado no ha explicado el proceso de adjudicación sobre las instalaciones de esos edificios.

Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Gobierno sobre el procedimiento en contra de esos edificios, pero esta no ha sido posible.