México.- El podcast Climatic Music del dj toledano Rojonesta se cuela entre los 20 más escuchados de Ivoox en España y Méjico

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)



El podcast 'Climatic Music' del dj toledano Miguel Rojo, más conocido como Rojonesta, ha logrado colarse entre los 20 programas de música electrónica más escuchados de España y México en esta aplicación.



Una andadura, la de este programa de radio, que el dj decidió comenzar en momentos de crisis como los actuales, como una forma de escape para promover maneras más creativas y colaborativas, así como espacios grupales que superen las actitudes "individualistas y de recelo" que "muchas veces" hay en el mundo de la música, señala en un comunicado.



Y es que tras más de una década, Rojonesta había conseguido alcanzar y moverse profesionalmente en los que hasta hoy mismo se pueden considerar "templos de la música" independiente en la capital de España. "Salas emblemáticas de nuestro imaginario musical como la antigua Nasty (ahora Maravillas), Mobydick o Siroco entre otras".



A pesar de haber sido de los afortunados que este verano han podido seguir realizando algún bolo, no era suficiente para mantenerse "a flote", tanto en lo económico como en lo público y tras ver cómo muchos de sus compañeros se resignaron y decidieron colgar sus hábitos de manera temporal o definitiva, no quiso irse sin haber gastado todos sus "cartuchos".



Por ello, en marzo del pasado año decidió lanzarse y comenzar un proyecto en forma de programa de radio en una emisora manchega junto a un amigo, al que llamaron Climatic Music. "Más tarde, extendió sus tentáculos en versión podcast, asociándolo a plataformas digitales como Ivoox. Y hoy, estamos orgullosos de estar entre los 20 programas de música electrónica más escuchados de España y México en esta aplicación".



Al poco tiempo, con el fin de contribuir a que la escena dj no decayera, decidió empezar a invitar a artistas para que mostrasen sus trabajos, gustos e inquietudes en la sección 'Sputnik_Launch'.



"Abriendo así en el programa una ventana donde pudiesen compartir su música y su voz, contándonos sus trayectorias y su situación individual actual. A día de hoy, ya hemos sido anfitriones de muchos, tanto emergentes como veteranos", argumenta.



Rojonesta concluye señalando que su experiencia es tan solo una alternativa que muestra con la intención de que pueda servir como motivación y detonante para aquellas personas o compañeros de profesión que puedan estar sintiendo ahora mismo la necesidad de reinventarse y encontrar otros espacios alternativos en los que poder seguir desarrollando sus pasiones.