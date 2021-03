Los temas que deberá tocar Rocío Carrasco en su serie-documental

31/01/2020 Rocío Carrasco, en una sonriente imagen de archivo cuando presentó el espectáculo homenaje a su madre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ha ocurrido lo que nadie esperaba, lo que todos esperábamos y nadie imaginaba. Rocío Carrasco ya ha roto su silencio y sus primeras declaraciones se podrán ver este domingo en Telecinco. Un hecho histórico que la prensa del corazón esperaba como agua de mayo y que ha conseguido La Fábrica de la Tele. Esta serie-documental provocará un antes y un después en la historia, siempre contada por los Flores, que nos han vendido durante estos últimos 25 años. Un vida de tragedias, silencio que tiene como punto de partida este domingo, cuando la mismísima hija de Rocío Jurado rompe su silencio y habla de lo que hasta ahora permanecía en su intimidad... pero, ¿qué temas debe tratar?



ACCIDENTE DE COCHE



Un accidente de coche que cambió todo en la vida de Rociíto y que desde entonces siempre se ha contado que Rocío Jurado mostró su desacuerdo a la relación que su hija mantenía con Fidel Albiac. Tendrá qué explicar cómo ocurrió y que piensa ella de la orden que emitió la gran cantante a su hermano, a Ortega Cano y Pedro Carrasco de que fueran a su hogar a sacar inmediatamente la caja fuerte que había para evitar que la pareja de su hija, en el peor de los casos, se quedara con lo que había dentro.



SEPARACIÓN DE SU FAMILIA



No solo cómo vivió la muerte de su madre, sino el distanciamiento que hubo con sus tíos. Le herencia desencadenó una guerra contra ellos y desde entonces no tiene relación con nadie de la familia Mohedano Jurado. De hecho, la única que estuvo en su boda fue su prima Rosario Mohedano, quien tomó partido por Rocío Flores cuando esta concursaba en 'Supervivientes'



SUS HERMANOS, GLORIA CAMILA Y JOSÉ FERNANDO



Cuando Ortega Cano estaba cumpliendo condena en prisión oíamos por primera vez de la boca de Gloria Camila: "¿Qué hermana, la que no me llama ni para felicitarme en mi cumpleaños?" y así dejaba claro que no había relación alguna con Rocío Carrasco. Y es que nunca se ha sabido qué problemas pudieron tener los tres hermanos, de hecho se desconoce por qué no han seguido teniendo relación con la hija de Pedro Carrasco.



SU ENFRENTAMIENTO JUDICIAL CON ANTONIO DAVID



Han sido muchas las demandas que ha habido entre ambos... ¿la oiremos hablar de su guerra judicial con el padre de sus hijos al que ella y toda su familia, en el pasado, acusó de 'maltratador'?



Además, puede que hable de cómo fueron los primeros meses de separación, su divorcio y la custodia de sus hijos.



SUS HIJOS, ROCÍO Y DAVID FLORES



Y este quizás sea el tema que más interés social suscita. ¿Qué le ha ocurrido con sus hijos? Muchos han sido los medios que se han hecho eco en estos últimos meses de la trifulca judicial que hubo entre madre e hija por un presunto conflicto en el hogar familiar, pero por muchas diferencias que tuviera con la menor... ¿qué ha pasado para que no quiera saber nada de ella ni de su hijo David?