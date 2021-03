Los Cachorros se persignan a repunte de Báez, Bryant y Rizzo

CHICAGO (AP) — Entre todas las interrogantes que atosigan a los Cachorros de Chicago estos días, hay una que no inmuta en lo absoluto a su manager David Ross.

En su segundo año al frente, Ross está convencido que los principales baluartes ofensivos del equipo se redimirán durante el curso de una temporada más convencional.

“Creo que, cuando este equipo se prende, está a la par de los mejores de la liga, especialmente a la ofensiva”, dijo Ross. “Tenemos una alineación bastante profunda. Tengo extra confianza en ello, y creo que eso se plasmará en su producción cuando todos se enciendan”.

Eso apenas se notó el año pasado, cuando Chicago ganó la División Central de la Liga Nacional, pese a un promedio colectivo de .220 al bate durante una campaña abreviada por la pandemia.

El corto circuito ofensivo se extendió a los playoffs, con los Cachorros siendo sólo capaces de anotar una carrera al ser barridos por los Marlins en la primera ronda.

Javier Báez apenas bateó para .203 y se ponchó 75 veces en 59 juegos.

Disminuido por lesiones, Kris Bryant cerró con los porcentajes más bajos de su carrera en bateo (.206), embasado (.293) y slugging (.351). Anthony Rizzo bateó para .222, su promedio más débil desde su campaña de novato en 2011.

“No quiero ni hablar del año pasado. Fue muy frustrante en mi caso, para muchos de mis compañeros”, dijo Báez. “Fueron dos meses de pelota que pasaron volando. Sentí que no tuve tiempo para hacer ajustes”.

Mientras Báez, Bryant y Rizzo salen en busca de reverdecer laureles, sus situaciones contractuales añaden otro factor en el panorama. Cada uno de los tres toleteros podrá declararse agente libre al final de la temporada, lo que pone en una situación complicada al nuevo presidente de operaciones de béisbol Jed Hoyer.

Rumbo a su séptima temporada en las mayores, Bryant no piensa apartarse de su estilo de jugar.

“Así he sido toda mi vida. No voy a presionarme más de la cuenta”, dijo el Jugador Más Valioso de la Nacional en 2016. “Es otro año y saldré a dominar. Siempre he sido así y es lo que me motiva”.

LO NUEVO

La calidad de la rotación realmente inquieta tras el canje que envió a Yu Darvish a San Diego en diciembre, además de dejar partir a Jon Lester, Tyler Chatwood y José Quintana en la agencia libre. Darvish tuvo foja de 8-3, con efectividad de 2.01 en 12 aperturas el año pasado, para quedar segundo en el voto para el Cy Young.

Kyle Hendricks y Alec Mills repiten. Zach Davies, adquirido en el canje de Darvish con los Padres, cubrirá otra plaza. Y Jake Arrieta regresa para un segundo ciclo en Chicago. Trevor Williams busca repuntar tras una efectividad de 6.18 en 11 aperturas para Pittsburgh el año pasado.

PEDERSON

Joc Pederson es el nuevo titular del bosque izquierdo tras firmar un contrato de 7 millones de dólares por un año. Reemplaza a Kyle Schwarber, quien firmó con Washington por 10 millones y un año tras ser dado de baja por Chicago en diciembre.

Pederson, quien cumplirá 29 años en abril, bateó para .190 con siete jonrones y 16 impulsadas la pasada temporada con los Dodgers, coronándose campeón de la Serie Mundial. Pero alcanzó topes personales en la campaña previa, al batear para .249, 36 jonrones y 74 impulsadas.

NOVATOS

Adbert Alzolay podría ser útil en diversas funciones. El derecho venezolano de 26 años registró foja de 1-1 con efectividad de 2.95 en seis apariciones el año pasado, incluyendo cuatro aperturas.

OJO

Nico Hoerner ha tenido un magnífico rendimiento en la pretemporada al buscar apoderarse de la titularidad en la segunda base. Luego de un excelente debut en 2019, el infielder de 23 años apenas bateó para .222 la pasada temporada. Si su rendimiento de la primavera no resulta ser un espejismo, los Cachorros tendrían otra herramienta para intentar alcanzar los playoffs por sexta vez en siete años.