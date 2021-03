Llega a Moscú llamado a consultas el embajador ruso en Washington

EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT/Archivo

Moscú, 21 mar (EFE).- El embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, llegó este domingo a Moscú para consultas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamara "asesino" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, palabras que Rusia prometió no pasar por alto.

El avión en el que viajaba el diplomático ruso aterrizó en el aeropuerto capitalino de Sheremetievo a las 11.00 hora local (08.00 GMT).

Antónov fue llamado a consultas después de que Biden respondiera afirmativamente a una pregunta sobre si considera asesino al líder ruso en una entrevista de la cadena ABC, emitida el pasado martes.

El miércoles, en una primera reacción a la declaración de Biden, Rusia anunció que llama a consultas a su embajador a fin de analizar las relaciones bilaterales y determinar el siguiente paso de Moscú.

El Kremlin calificó de "muy malas" las relaciones actuales con EEUU y aseguró que no pasará por alto las palabras "sin precedentes" del presidente de EEUU.

A la vez, Rusia aseguró que está dispuesta a continuar las relaciones con EEUU, puesto que estas responden a los intereses no solo de los dos países, sino de todo el mundo.

"Nosotros siempre confiamos en lo mejor, pero estamos preparados para lo peor", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Se prevé que Antónov, antiguo viceministro ruso de Exteriores, permanezca en la capital el tiempo necesario para determinar los siguientes pasos de Moscú en su deteriorada relación con EEUU.