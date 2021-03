Liga-Barcelona empatan en un gran partido e Independiente inaugura su estadio

El director técnico de Barcelona Fabián Bustos. EFE/José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- Liga de Quito y Barcelona brindaron este sábado un buen espectáculo futbolístico en el partido de la quinta fecha de la primera fase, que empataron por 2-2, mientras Independiente del Valle inauguró su estadio con un triunfo por 2-0 sobre Delfín en Ecuador.

El goleador del año pasado con 24 tantos, el colombiano Cristian Martínez Borja, marcó los dos goles de Liga, mientras que los centrocampistas argentinos Damián Díaz y Emmanuel Martínez hicieron los goles por parte de los barcelonistas.

Barcelona sostuvo el invicto y el liderato de la primera fase, con 13 puntos. Por su parte, Liga hizo 9 puntos y conservó el invicto sobre Barcelona en su estadio "Rodrigo Paz Delgado" desde su inauguración hace 25 años.

El campeón del año pasado, Barcelona, y el subcampeón, Liga, brindaron un agradable partido, de manera especial el equipo quiteño, que de tres opciones que generó en el primer tiempo, aprovechó una, a través de Martínez Borja, que se lanzó en "palomita" para impactar el balón y anotar el primero, al minuto 19.

Previo al tanto quiteño, el centrocampista argentino-ecuatoriano Díaz remató de media vuelta sobre el portero argentino-ecuatoriano Adrián Gabbarini, pero el balón rebotó en el travesaño.

El dominio de Liga pudo permitirle aumentar el marcador, pero el disparo del atacante Billy Arce fue rechazado por el portero argentino Javier Burrai y, en otro ataque, el delantero Jhojan Julio estrelló su remate en el travesaño.

Barcelona también respondió con buenos ataques hasta que de un tiro libre cayó el tanto del empate, luego que el balón quedó en poder del centrocampista argentino Emmanuel Martínez, en el minuto 45.

Barcelona se puso por delante gracias a un tiro penalti que transformó en gol Díaz, quien marcó con elegancia y perfección, pues el portero voló para la izquierda y el balón ingresó lentamente por el centro del arco, en el minuto 52.

En la siguiente acción empató Liga con un espléndido remate de media vuelta de Martínez Borja, en el minuto 53.

Por su parte, el Independiente del Valle ganó a Delfín el primer partido que disputó hoy en su estadio "Banco de Guayaquil", permitiendo que el equipo ya acumule la tercera victoria en el actual torneo, bajo la dirección técnica del portugués Renato Paiva.

El centrocampista argentino Lorenzo Faravelli inauguró con su tanto el estadio, que valió también para llegar al número cien de todos los goles convertidos en el actual torneo.

El tanto de Faravelli, en el minuto 7, le permitió sumar 9 puntos al cuadro del Valle, que pasó a dominar por completo las acciones del primer tiempo, pero resultó infructuoso ese dominio porque no logró ampliar la diferencia.

El visitante se soltó en el ataque desde el comienzo del segundo tiempo y generó algunas fisuras en el sistema defensivo del Independiente, pero no consiguió el empate. Su rival replanteó el sistema defensivo con reajustes posicionales de sus elementos.

El goleador paraguayo Brian Montenegro, que ingresó a los 62 minutos en reemplazo del atacante argentino Christian Ortiz, marcó el gol de la tranquilidad del Independiente, en el minuto 88, al aprovechar una mala cobertura de Luis Cangá y remató a placer desde corta distancia.

En otro partido, Mushuc Runa y Macará sellaron un empate, sin goles, en un partido donde los esquemas defensivos y la marca a presión terminaron imponiéndose.

Los goleadores, el argentino Jonathan Bauman, de Mushuc Runa, y su compatriota Juan Muriel Orlando y luego el local John Santacruz, fueron celosamente marcados y controlados, por lo que no pudieron repetir actuaciones pasadas, como la de Bauman que en la cuarta fecha convirtió tres tantos.

El empate determinó que Macará se quedara con 8 puntos y Mushuc Runa con 7, pues la jornada comenzó ayer, viernes, con empate sin goles entre Técnico Universitario y Olmedo.

La quinta fecha continuará mañana, domingo, con los partidos: Emelec-9 de Octubre; Guayaquil City-Universidad Católica y Manta FC-Aucas y concluirá el lunes venidero con el partido entre Deportivo Cuenca y Orense.