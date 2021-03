Líder supremo de Irán dice que las promesas de EEUU no tienen credibilidad

Foto de archivo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei en Teherán. Septiembre 14, 2007. REUTERS/Morteza Nikoubazl

DUBAI, 21 mar (Reuters) - El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el domingo que Irán no confiaba en las promesas de Estados Unidos sobre el levantamiento de las sanciones y que Teherán solo volvería a cumplir sus compromisos en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 después de que Washington ponga fin por completo a las medidas de castigo.

"Confiábamos en Estados Unidos en la época de (el ex presidente estadounidense Barack) Obama y cumplimos nuestros compromisos. Pero ellos no lo hicieron. Los estadounidenses dijeron en el papel que se levantarían las sanciones, pero no las levantaron en la práctica", dijo Jamenei en un discurso en la televisión estatal. "Sus promesas no tienen ninguna credibilidad para nosotros".

(Reporte de Dubai newsroom; Editado por Catherine Evans, editado en español por Gabriela Donoso)