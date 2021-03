Lely Céspedes sin miedo ante las posibles consecuencias de Ernesto Neyra

13/03/2021 LELY CÉSPEDES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Lely Céspedes se sometió anoche al polideluxe y lo cierto es que nos quedamos de piedra al conocer el testimonio de la exmujer de Ernesto Neyra, ya que no solamente habló de los problemas económicos que tiene, sino que aseguró que Vicente Patuel la vejó en repetidas ocasiones a cambio del dinero que este le entregaba para ayudar a su familia.



Pero, antes de esta entrevista, la protagonista de la noche aseguraba que tanto ella, como sus hijos: "Estamos bien", además confesaba que su situación económica va a mejor: "Ahora con la ayuda de gente no, poco a poco remontando".



En cuanto a cómo es la relación de Ernesto Neyra con sus hijos, NOS ASEGURABA que no se ocupa de ellos: "Este fin de semana le tocaba y están en Málaga, o sea que...". Sin miedo y con fuerza, Lely está dispuesta a seguir contando su verdad.



De esta manera, Lely Céspedes nos desvelaba que estaba intentado salir del bache económico en el que estaba metida, además nos dejaba claro que su exmarido sigue sin ocuparse de sus hijos. Y es que después de todo lo que hemos escuchado por parte de Ernesto Neyra, nos llama muchísimo la atención que no se ocupe de ellos tal y como defendía siempre públicamente.