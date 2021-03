Irán.- Jamenei asegura que su país no tiene "ninguna prisa" por resucitar el acuerdo nuclear

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El líder supremo de la República Islámica de Irán, el gran ayatolá Alí Jamenei, ha asegurado este domingo que su país no tiene ninguna prisa por restaurar las condiciones del acuerdo nuclear firmado en 2015 con las potencias internacionales, y ahora seriamente mermado por la retirada unilateral de Estados Unidos, que ha vuelto a imponer sanciones previas contra Teherán, en 2018.



"Los estadounidenses deben levantar todas las sanciones. A partir de ahí, verificaremos la situación y regresaremos al acuerdo nuclear. Y esta es nuestra política definitiva", ha asegurado el líder iraní, antes de manifestar que no tiene "confianza" en los esfuerzos de la nueva Presidencia norteamericana para lograr la reconciliación.



"El tonto anterior", añadió en referencia al expresidente estadounidense Donald Trump, "había diseñado una política de 'máxima presión' para acorralar a Irán y llevar a un país 'debilitado' a la mesa de negociaciones e imponer sus arrogantes demandas. Sin embargo, desapareció de la escena política de tal manera que tanto él como su país fueron deshonrados, mientras el Irán islámico se mantiene firme y orgulloso", ha añadido el ayatolá.



"No vamos a darnos ninguna prisa, porque en algunos casos sus riesgos superan a los beneficios", ha manifestado. "Creo que nos apresuramos a la hora de firmar ese acuerdo", remachó.



En este sentido, Jamenei ha indicado que su país "tiene mucha paciencia" para aguantar la carga adicional que le imponen las sanciones norteamericanas durante la actual crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus en el país.



"Nos levanten las sanciones o no, el país se centrará en su moneda y en el crecimiento a través de las exportaciones regionales y la manufactura doméstica", ha añadido en su discurso para celebrar el Nouruz, el año nuevo iraní.



"Supongamos que las sanciones se mantendrán, y planifiquemos la economía del país sobre la base del supuesto de que las sanciones se mantendrán y es posible hacer tal plan", según hizo saber en su discurso, recogido por Press TV.