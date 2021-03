Inicia la Miami Masters 1000 pero sin Nadal, Federer ni Djokovic

Las canchas del Abierto de Miami no tendrán al suizo Federer y campeón de este torneo en su última edición, celebrada en 2019. EFE /David Fernández /Archivo .

Miami, 21 mar (EFE).- El Miami Masters 1000 inicia este lunes una nueva edición que estará sometida a las restricciones de la covid-19, causante de la suspensión del torneo el año pasado, y sin los tres grandes del tenis: Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Poco a poco las tres estrellas de los Grand Slam se ha ido retirándose de la competición, el último, el serbio Djokovic, el actual número uno del ránking de la ATP, quien aludió a las restricciones por la pandemia el viernes pasado.

"He decidido emplear este precioso tiempo para estar en casa con la familia. Debido a las restricciones necesito encontrar el equilibrio adecuado entre mi tiempo en casa y en el circuito", indicó en las redes sociales Djokovic, seis veces ganador de esta competición.

El único que supera a Djokovic en este torneo es el estadounidense Andre Agassi, con ocho victorias.

Dispuesto a no dejarse vencer por la covid-19, que el año pasado barrió a la gran mayoría de eventos deportivos, el Abierto de Miami se apresta a celebrar la que será su segunda edición en su nueva sede, el estadio Hard Rock de Miami Gardens, y el evento se extenderá hasta el próximo 4 de abril aunque con aforo reducido.

Después de la cancelación este año del torneo de Indian Wells, en California (EE.UU.), las miradas estarán puestas en la competición de Miami.

Con la ausencia de Djokovic, la única número uno del mundo presente será la australiana Ashleigh Barty, quien peleará por revalidar el título que levantó en el Hard Rock en 2019.

Volverá también una de las reinas de esta competición: la estadounidense Serena Williams, que suma ocho títulos de este torneo, la última vez en 2015.

LAS PAUSAS DE FEDERER Y NADAL

Las canchas del Abierto de Miami no tendrán al suizo Federer y campeón de este torneo en su última edición, celebrada en 2019.

El ganador de 20 torneos Grand Slam ha preferido no ser de la partida este año para poder seguir trabajando en su recuperación tras ser operado dos veces de su rodilla derecha, intervenciones que lo han mantenido fuera de las competiciones por largo tiempo.

El español Rafa Nadal, un viejo conocido de este torneo, es otro que ha declinado participar este año a fin de prepararse mejor para la temporada de torneos en cancha de arcilla en Europa, como señaló esta semana en un mensaje en Twitter.

Nadal, que el mes pasado cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia, ha alcanzado en cinco ocasiones la final del torneo de Miami, la última en 2017 cuando perdió ante Federer.

La cita es en el Hard Rock Stadium, la nueva sede del Miami Master 1000 desde que en 2018 se disputara por última vez en su histórico centro de Crandon Park, en Cayo Vizcaíno.

El ruso Daniil Medvedev y el griego Tsitsipas, así como el argentino Diego Schwartzman, también jugarán en la edición 36 de este torneo de canchas duras.

La española Garbiñe Muguruza, reciente vencedora en el torneo de Dubai y cada vez más cerca del top 10 de la clasificación mundial, también acudirá a la cita de Miami, donde posiblemente se cruce con la japonesa Naomi Osaka o la rumana Simona Halep.

Los españoles Roberto Bautista Agut y Pablo Carreno Busta también se sumarán a la cita tenística del sur de Florida, que se celebrará en medio de las vacaciones de primavera, o "spring break", que en las últimas semanas han atraído a olas de turistas.