Iker Casillas, retratado por su expareja Ruth

21/03/2021 IKER CASILLAS EN 'EL HORMIGUERO'. MADRID, 21 (CHANCE) Esta noche ha estado en el plató de 'Sábado Deluxe' Ruth, una exnovia que tuvo Iker Casillas hace años y que lo cierto se ha ganado a toda la audiencia porque en ningún momento le ha querido hundir, simplemente retratarle como personaje público. De hecho, la entrevista ha asegurado que guarda muy buenos recuerdos de su relación con el futbolista y además, asegura que le tiene mucho cariño porque es muy buena persona. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Esta noche ha estado en el plató de 'Sábado Deluxe' Ruth, una exnovia que tuvo Iker Casillas hace años y que lo cierto se ha ganado a toda la audiencia porque en ningún momento le ha querido hundir, simplemente retratarle como personaje público. De hecho, la entrevista ha asegurado que guarda muy buenos recuerdos de su relación con el futbolista y además, asegura que le tiene mucho cariño porque es muy buena persona.



Ruth ha explicado que su relación fue un tanto extraña ya que no hacían vida social: "Lo conozco en 2002 y en dos años mantenemos una relación íntima, hasta el 2008 no tenemos relaciones íntimas. lo conozco porque yo me dedicaba al mundo de la moda, un día tuvimos un evento salimos a tomarnos algo mis amigas y yo, vino, y me pidió mi teléfono. a mi me pareció un chico encantador y súper humilde, le di mi teléfono".



Todo iba bien hasta que Ruth se entera que Iker Casillas tiene una relación paralela con otra mujer de Móstoles: "Yo le admiro, es buena persona y buen chaval en general. El problema es que es muy desconfiado, muy raro y empezó a haber mentiras. Yo empiezo a salir con él en el 2002 y a través de compañeros suyos me entero que está con una chica que se llamaba laura, de la que me dijo que ya no estaba con ella".



Una de las cosas que más nos ha llamado la atención ha sido cuando Ruth ha desvelado que Iker Casillas no era nada detallista, de hecho, le ha tachado de tacaño: "Es muy tacaño, estaba conmigo y llegaba una fecha importante y jamás tuvo un detalle conmigo. Las cenas eran o en mi casa o en la suya o en la de un compañero del Madrid. Nunca me regaló nada en mi cumpleaños o San Valentín. Yo de estas cosas no era consciente porque no las quería ver, decía 'da igual'".



Otra de sus crisis vino cuando Ruth se enteró que estaba con Eva González: "Él estaba con Eva y me llamaba me decía que había discutido, que no se qué, me contaba su vida... y me decía que la dejaba, al día siguiente me decía de quedar, quedábamos tres días y luego me enteraba por la prensa que seguía con Eva. Yo podía llamarle a cualquier hora, pero él cogía el teléfono cuando le daba la gana. Cuando me entero por segunda vez que esta con Eva y a mi me ha dicho que ya no estaba con ella, llamo a Lydia Lozano".



De hecho, la entrevista ha asegurado que Iker Casillas siempre tuvo los pies en el suelo porque sus padres gestionaban su patrimonio y eso provocaba que el portero tuviera discusiones con sus parejas, por ejemplo, con Eva González: "En una de las llamadas de cuando se enfadaba con Eva, me cuenta que se iban a ir a vivir juntos, se fueron a elegir los muebles y compraron un plasma y sus padres cuando fueron a ver la casa dijeron que por qué una casa con tanto lujo, que devolvieran todos los muebles y demás".