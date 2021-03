Guatemala contabiliza 22 decesos por la covid-19 y 919 contagios en 24 horas

Fotografía del 16 de junio de 2020 que muestra a paramédicos mientras ingresan al área de emergencia a un mujer con síntomas de coronavirus en el Hospital General San Juan de Dios, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 20 mar (EFE).- Guatemala contabilizó este sábado 22 muertes por el SARS-CoV-2 y 919 nuevos contagios en las últimas 24 horas, por lo que el país centroamericano suma 6.685 decesos a causa de la enfermedad y 187.659 casos positivos.

La actualización de datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia detalló que los 919 nuevos contagios fueron detectados tras llevar a cabo 5.754 pruebas el viernes, tanto en el ámbito público como privado.

Guatemala es el país de Centroamérica con más fallecidos por la covid-19 y su cifra de muertes por la enfermedad podría ser mayor, de acuerdo a un informe divulgado esta semana por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.

El informe señala que entre marzo de 2020 y marzo de 2021 murieron 15.000 personas más que el promedio de los últimos cinco años, presumiblemente por la covid-19 de manera directa o indirecta.

Las cifras divulgadas por el Laboratorio de Datos fueron recopiladas mediante el Registro Nacional de Personas, entidad encargada en Guatemala de contabilizar los nacimientos y fallecimientos de la población.

La diferencia entre la cantidad de muertes del Registro Nacional de Personas y el Ministerio de Salud obedece, según expertos, a que la cartera sanitaria no tiene cobertura en todo el territorio, a diferencia de la otra entidad estatal.

La incidencia acumulada del virus en Guatemala es de 1.113.2 casos por cada 100.000 habitantes, un número que se duplica en la capital del país, principal foco del virus, donde la incidencia acumulada asciende a 2.689 contagios por cada 100.000 personas.

De los 6.685 fallecidos por el coronavirus en el país centroamericano, el 69 por ciento han sido hombres y un 29 por ciento mujeres, mientras un 2 % no ha sido determinado.

Guatemala ha recibido en lo que va del año un total de 143.300 vacunas contra la covid-19, 2.500 de ellas donadas por Israel y 100.000 por India.

El Ministerio de Salud ha registrado hasta este sábado la vacunación de 66.399 personas, una de las cifras más bajas del continente en un país de 16,3 millones de habitantes, según organismos internacionales. EFE

