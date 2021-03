Fútbol/Primera.- (Crónica) El Villarreal sufre ante el Cádiz y Mestalla frena la euforia del Granada

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Villarreal ha sabido sufrir para imponerse este domingo al Cádiz (2-1) en un partido que Gerard Moreno ha tenido que abandonar por lesión, en una vigésima octava jornada en la que Mestalla y el Valencia han frenado la euforia continental del Granada (2-1) y en la que el Elche, con un penalti parado por Edgar Badía en los minutos finales, ha salvado un punto en casa del Getafe (1-1).



Solo tres días después de avanzar a cuartos de final de la Europa League, los de Unai Emery sellan su segunda victoria liguera consecutiva para asentarse en la séptima plaza con 43 puntos, a dos de la sexta del Real Betis. El conjunto andaluz, por su parte, interrumpe dos jornadas seguidas puntuando y se queda con 29 unidades, seis sobre el descenso.



Apenas un minuto después del pitido inicial en el Estadio de La Cerámica, el árbitro del encuentro, apoyado por el VAR, señaló penalti por una mano de Jens Jonsson dentro del área cadista; Gerard Moreno se plantó ante los once metros para engañar a Ledesma y hacer su gol 16 en LaLiga Santander.



El centrocampista danés pudo resarcirse poco después, pero su tanto a los 13 minutos fue anulado por fuera de juego previo de Sobrino, y Salvi también tuvo en sus botas el empate en un disparo que se marchó demasiado arriba. Fali, mientras, salvó a los de Álvaro Cervera anticipándose a Carlos Bacca cuando se disponía a rematar en el primer palo.



El palo y Ledesma evitaron otra ocasión clara del 'Submarino Amarillo' nada más reanudarse la contienda, y Bacca no falló esta vez, en el 67, para incrementar la renta local en un remate a bocajarro. Álex Fernández, en una jugada embarullada, respondió pronto para meter a los cadistas en el partido, pero los de Emery resistieron para llevarse los tres puntos.



La mala noticia para el equipo castellonense fue la lesión de Gerard Moreno, que tuvo que abandonar lesionado el duelo en los últimos minutos y que podría causar baja en la convocatoria de la selección, que se concentra este lunes para preparar los partidos de clasificación para el Mundial de Catar.



EL VALENCIA ALEJA EL DESCENSO A COSTA DEL GRANADA



A siete unidades del Villarreal se queda ahora el Granada; los de Diego Martínez, que entre semana avanzaron a cuartos de la segunda competición continental y se citaron en la siguiente eliminatoria con el Manchester United, rebajaron su euforia europea en Mestalla (2-1), donde el Valencia (33) olvidó su derrota en el derbi para regresar a la senda de la victoria con goles de Daniel Wass y Álex Blanco.



En un inicio eléctrico, el cuadro de Javi Gracia solo necesitó tres minutos para inaugurar el marcador, en un centro de José Luis Gayà que el danés, ganándole la partida a la zaga nazarí, remató al segundo palo. Todo en una primera mitad en la que Rui Silva tuvo que desbaratar hasta cuatro ocasiones del conjunto 'che'.



El portero portugués también frustró dos oportunidades de Guedes y Wass en el comienzo de la segunda parte, pero no pudo hacer nada ante un disparo cruzado de Álex Blanco que se coló en el fondo de las mallas y que parecía sentenciar el partido a favor de los locales (min.66). Aun así, Roberto Soldado, en el descuento, recortó distancias, pero no hubo tiempo para culminar la remontada.



BADÍA SALVA UN PUNTO PARA EL ELCHE EN EL COLISEUM



En el Coliseum Alfonso Pérez, el Elche ha salvado un punto (1-1) en un partido en el que Edgar Badía detuvo un polémico penalti a Ángel Rodríguez en el minuto 84, lo que le permite mantenerse fuera de las posiciones de descenso; los de José Bordalás, por su parte, siguen a la baja con solo una victoria en los últimos 10 encuentros.



El cuadro azulón solicitó una pena máxima ya a los cinco minutos, cuando Take Kubo, que brilló en su primer partido como titular después de seis empezando desde el banquillo, fue derribado por Verdú en el área, aunque fueron los de Fran Escribá los que consiguieron adelantarse gracias a un balón cazado por Pere Milla tras un saque de esquina (min.20).



El VAR entró en acción justo antes del descanso para obligar a rectificar a Hernández Hernández su decisión de pitar penalti sobre Enes Ünal. Sin embargo, el delantero turco pudo resarcirse en la reanudación en una acción en la que aprovechó un centro de Kubo para rematar al primer palo e igualar el choque (min.60).



Todavía tuvo que aparecer Badia para convertirse en el héroe del conjunto ilicitano deteniendo el lanzamiento de Ángel, después de que el colegiado decretase mano de Verdú en el área, y con ello mantiene a su equipo dos puntos (25) por encima de los puestos de quema y cuatro por debajo de los getafenses (29).