Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Deportivo Alavés, 1-0

Luis Suárez y Oblak responden para el líder



El Atlético supera el escollo del Alavés con el 1-0 del uruguayo y un penalti parado por el esloveno en el 86'



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid superó (1-0) este domingo al Deportivo Alavés en la jornada 28 de LaLiga Santander, con un gol de Luis Suárez en el inicio de la segunda parte que dio una renta al líder que guardó el meta Jan Oblak parando un penalti en el minuto 86.



Los de Diego Pablo Simeone (66 puntos) aguantan la presión del Real Madrid (60), a la espera de lo que haga el Barça (59) ante la Real Sociedad en el cierre del domingo, con una tarde de fe en el Wanda Metropolitano. Después de caer entre semana ante el Chelsea en la Champions, el líder de la Liga se aferró a su objetivo de ser campeón con una tremenda parada de Oblak.



El portero esloveno volvió a ser salvador de los suyos al detener el lanzamiento de Joselu, un penalti señalado por el colegiado al ver en la televisión un codazo de Savic a Rioja. El Alavés estuvo cerca de hacerle un estropicio al Atlético, tras una gran primera parte y una segunda en la que supo reaccionar al gol de Suárez.



Los 40 puntos de diferencia en la tabla no se notaron en los primeros 45 minutos. De hecho, el Alavés llevó más peligro o al menos lo intentó más, sobre todo con un gran Pellistri por banda derecha. Los de Abelardo no se metieron atrás y crearon problemas en su presión, aunque Oblak tuvo el mismo poco trabajo que Pacheco.



Visto cómo fue el primer tiempo, para el Atleti hubiera sido oro un penalti que reclamaron por una mano de Édgar, tras un remate de cabeza de Giménez. Después de verlo en la televisión, Martínez Munuera señaló infracción al revés de los intereses locales. Savic evitó un remate franco de Joselu y Pera Pons también la tuvo.



El conjunto vasco veía reforzada su apuesta alta contra el líder, a pesar de que el Atlético terminó mejor. Los del 'Cholo' apretaron antes del descanso, con Correa y un Luis Suárez que después de caer en varios fueras de juego decidió hacer él todo y disparó desviado por poco. Savic también asomó a balón parado pero el conjunto rojiblanco se fue al vestuario obligado a mejorar a la vuelta.



SUÁREZ Y OBLAK PUEDEN VALER UNA LIGA



La reanudación no trajo cambios en el líder hasta la jugada del 1-0. Ahí sí que supo activarse e imprimir ritmo a su fútbol el cuadro local, con un gran centro de Trippier para el cabezazo de Suárez. Llorente poco después tuvo el 2-0, en otro balón del internacional inglés, pero el Alavés salió de su crisis hasta rozar algo positivo en busca de su plan de salvar la categoría.



Los de Abelardo volvieron a encontrar a Joselu y también a Rioja, refuerzo para el segundo tiempo. El resultado corto se vivía con tensión en los rojiblancos, con una gran labor de Koke cortando balones pero sin la tranquilidad de alejar de su meta sal rival. Al final, un penalti pudo cambiar quizá la Liga, pero Oblak desató la euforia de un líder con colchón para seguir creyendo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - DEPORTIVO ALAVÉS, 0. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Koke, Llorente, Lemar (Herrera, min.74), Carrasco; Correa (Saúl, min.74) y Suárez.



DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco; Ximo, Laguardia (Alberto, min.70), Lejeune, Duarte; Pellistri, Battaglia, Pere Pons (Borja Sainz, min.80), Jota Peleteiro (Mahmoud, min.70); Joselu y Edgar (Luis Rioja, min.60).



--GOL:



1 - 0, min.54, Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Carrasco (min.76), Savic (min.85) y Saúl (min.93) por parte del Atlético. Y a Jota Peleteiro (min.33) y Battaglia (min.88) en el Alavés.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.