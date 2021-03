Fútbol.- Simeone: "En los grandes equipos hay uno que hace muchos goles y otro que para muy bien"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó de "muy importantes" los tres puntos logrados este domingo ante el Deportivo Alavés, de nuevo sufridos como es la segunda vuelta de LaLiga Santander, al tiempo que destacó a Luis Suárez y Oblak, dos figuras importantes de equipo grande.



"El trabajo del equipo está siendo extraordinario. Siempre hay compromiso. El primer tiempo tuvimos el control pero no creamos situaciones de gol. Ellos también se cerraron muy bien. Las diferencias son mínimas entre los equipos", dijo en rueda de prensa tras la victoria (1-0) en el Wanda Metropolitano.



"Aceleramos un poco el final de la jugada, más gente para rematar, vino un golazo de Suárez y a partir de ahí el mejor momento del partido. Nos quedamos apretados, penalti y muy contento por Oblak y obviamente, tres puntos muy importantes", añadió, después de ver peligrar la victoria con un penalti en el minuto 86.



El tanto de Luis Suárez y la parada de Oblak salvaron a un líder que mantiene su colchón en lo alto. "En todos los grandes equipos siempre tienen uno que hace muchos goles y otro que para muy bien. Tener jugadores determinantes que hacen que el trabajo global del equipo se potencie", apuntó, antes de explicar por qué ve a Barça y Real Madrid ganando todos los partidos que quedan.



"Porque las últimas 10 12 ligas siempre ellos han estado ahí compitiendo, el Barça y el Madrid han ganado mucho y no me espero otra cosa del poderío de sus futbolistas. Nosotros seguiremos nuestro camino con humildad. Es un año complejo desde que empezó la temporada, nos tenemos que adaptar", terminó, hablando al final del parón por selecciones que llega ahora.