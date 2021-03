Fútbol.- Rummenigge: "Alemania puede confiar en Matthäus como seleccionador, tiene experiencia"

MÚNICH (ALEMANIA), 21 (dpa/EP)



El director general del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, considera que la leyenda del fútbol germano Lothar Matthäus cuenta con el potencial para asumir el cargo de seleccionador de Alemania como sucesor de Joachim Löw.



"Lothar es un absoluto especialista y tuvo un desarrollo increíble, especialmente durante los últimos cinco, seis, siete años. Él fue entrenador, tiene experiencia. Creo que todo el mundo confía en él para hacerlo. No solamente Franz Beckenbauer, quien ya lo hizo públicamente", indicó Rummenigge por el canal de televisión Sky, durante un programa por el 60 cumpleaños de Matthäus.



Tras la disputa de la Eurocopa 2020, que se celebra este verano después de ser aplazada por la pandemia de coronavirus, Löw dejará el cargo que viene ejerciendo desde hace 15 años. Dentro de la tanda de nombres para sucederle, Flick y Ralf Rangnick son considerados candidatos de peso, aunque también se ha mencionado a Matthäus.



"Pienso que la DFB (Federación Alemana de Fútbol) puede confiar en él. El tema es qué planes tiene la DFB", dijo Rummenigge, a la vez que hizo notar que Matthäus no cuenta actualmente con un contrato como entrenador.



Rummenigge calificó esta semana como "serio y correcto" el plan de la DFB de "no contactar a un entrenador que esté vinculado contractualmente más allá del 30 de junio de 2021". La DFB previamente encargó la búsqueda del nuevo técnico al director de la selección, Oliver Bierhoff, quien dio a conocer que la federación se propone "no intervenir en contratos existentes" de candidatos.



Flick, por ejemplo, cuenta con contrato como entrenador en el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2023. La leyenda del fútbol germano Matthäus trabaja como comentarista para el canal de televisión Sky.