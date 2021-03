Fútbol.- Messi supera a Xavi y ya es el jugador con más partidos con el FC Barcelona

El argentino posee 43 récords, de todos los tipos, como blaugrana



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



Leo Messi ya es el jugador con más partidos oficiales con el FC Barcelona, ya es historia viva del club gracias a 768 encuentros, contando el de este domingo en casa de la Real Sociedad, y sigue sumando récords, hasta un total de 43, y agrandando sus páginas doradas en la entidad blaugrana.



El argentino acumula 43 récord de toda índole y, solo por ello, ya forma parte de la historia del FC Barcelona. Ahora lo hace por superar a Xavi Hernández, que tenía 767 duelos en su haber, como el futbolista con más partidos jugados, con 768 encuentros y sumando.



Hasta el momento, en esa histórica cifra de partidos, desde que debutara en LaLiga en octubre de 2004, ha marcado 661 goles y quiere seguir engrosando esa cifra que ya es de récord, desde que se convirtió ya no en el máximo goleador de LaLiga, sino en el máximo goleador histórico contando todas las competiciones oficiales.



Y es que el '10' puede presumir de ser el jugador blaugrana con más goles, más partidos, más títulos y más victorias en los 121 años de historia del club. Por ello la gran mayoría de los barcelonistas, si no todos, quieren que renueve y que no abandone la nave este próximo verano.



Si no lo hace, si sigue, dejará una marca casi imbatible. Mucho futuro tiene el club por delante, pero si Messi sigue engrandando esa cifra de partidos oficiales disputados, harto complicado lo tendrá alguien para superarle. Ese récord pinta a que será ya definitivo. De los jugadores en activo, Sergio Busquets tiene 617 y apenas un año y un menos de edad que Messi.



Y es que el '10', para muchos el 'GOAT' (siguiendo las siglas, en inglés, de 'El mejor de todos los tiempos'), ha roto más de 40 récords y ostenta, entre otros, el de jugador más joven en marcar 200 goles en partido oficial. Empezó pronto con eso de romper marcas.



Es, de hecho, el jugador con más goles marcados en una edición de la Champions League --14 goles en temporada 2011/12--, el máximo goleador absoluto en un año natural --91 goles oficiales en 2012-- y, por supuesto, superó a Pelé como máximo goleador en un mismo club.



Se traducen esos buenos números en un gran palmarés. Pese a la reciente crisis deportiva del Barça, Messi es el jugador con más títulos estatales e internacionales y suma 34 desde 2002 --10 Ligas, 8 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubs y 3 Supercopas de Europa--.