Eslovaquia.- El primer ministro de Eslovaquia está dispuesto a dimitir si sus socios de coalición aceptan sus requisitos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Eslovaquia, Igor Matovic, ha comparecido este domingo para mostrarse dispuesto a dimitir, con el objetivo de frenar la crisis política en el país, si se cumplen los requisitos de su partido, entre los que se encuentran la dimisión de algunos de los ministros de sus socios de coalición de Gobierno.



El Gobierno de coalición de Eslovaquia está inmerso en una crisis interna en medio de la emergencia para controlar las cifras de coronavirus, las peores de la Unión Europea si se atiende a la cifra de muertos en proporción a la población total, y de la dimisión de varios miembros del gabinete, entre ellos el ministro de Salud y el de Economía.



Los dos socios minoritarios de la coalición gobernante han asegurado que dejarán el Gobierno si Matovic no dimite, ya que atribuyen la crisis que atraviesa la nación a sus decisiones unilaterales como la compra de un pedido de vacunas Sputnik V, que no han sido aprobadas por la UE, contra el deseo del resto de la coalición.



Así, Matovic ha asegurado este domingo que para que presente su dimisión su partido considera necesarias la salida del ministro de Economía, Richard Sulik, también líder de uno de los socios minoritarios de Gobierno, Libertad y Solidaridad.



También la dimisión de la presidenta del Comité de Salud, Jana Bitto, de la ministra de Justicia, Maria Kolikova, y del vicepresidente del Consejo Nacional de la República Eslovaca, Juraj Seliga, según recoge el medio local 'Pravda'.



Matovic también ha añadido que tras su dimisión, seguiría formando parte del Gobierno, mientras que su formación ha exigido una redistribución de los cargos ministeriales.



El partido Libertad y Solidaridad ha agradecido el gesto de Matovic de dejar su cargo aunque ya ha adelantado que no está de acuerdo con sus exigencias, ya que están basadas en una "venganza personal", informa 'SME'.



La coalición de Gobierno, formada por tres movimientos políticos, se ha visto sacudida por los enfrentamientos y discrepancias entre los socios desde el inicio, apenas hace un año, aunque la última polémica ha sido el anuncio de la vacuna rusa, medida que ha sido reprobada también por la presidenta del país, Zuzana Caputova.