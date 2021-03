El secretario de Defensa de EEUU visita Afganistán y se reúne con Ghani

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin enNueva Delhi, India. EFE / EPA / HARISH TYAGI

Kabul, 21 mar (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó este domingo por sorpresa a Afganistán, donde se reunió con el presidente, Ashraf Ghani, mientras Washington todavía no ha aclarado si retirará sus tropas restantes el próximo 1 de mayo, según lo estipulado en su acuerdo con los talibanes.

"El presidente se reunió hoy con el secretario de Defensa de EEUU, Austin", afirmó el portavoz del Palacio Presidencial, Dawa Khan Menapal, en Twitter.

Se trata de la primera visita de Austin a Afganistán como secretario de Defensa estadounidense, que llega en el marco de una gira diplomática durante la que ha visitado la Japón, Corea del Sur y la India.

La reunión de Austin con dirigentes afganos cobra especial importancia por la proximidad de la fecha límite para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, según el histórico acuerdo alcanzado en febrero del año pasado en Doha con los talibanes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado esta misma semana que el repliegue acordado por su antecesor, Donald Trump, podría posponerse en función de si la formación insurgente ha respetado sus compromisos o no.

Entre otras cosas, los talibanes prometieran garantizar que el territorio afgano no acogería a terroristas extranjeros ni serviría de base para cometer atentados contra otros países, así como reducir el nivel de la violencia.

Cuando Trump firmó el acuerdo, solo había 12.000 soldados estadounidenses en Afganistán, lo que supone un importante descenso con respecto a los 100.000 que llegó a haber en 2011. Actualmente, hay unos 2.500 efectivos y mil miembros de las fuerzas especiales.

Paralelamente, Estados Unidos ha multiplicado en las últimas semanas sus esfuerzos diplomáticos por acelerar las bloqueadas negociaciones de paz intraafganas en Catar.

Desde que arrancaron el pasado septiembre, las delegaciones del Gobierno y de los talibanes han alcanzado escasos avances y sólo se han puesto de acuerdo en las reglas de las conversaciones.

Uno de estos esfuerzos internacionales por reconducir las negociaciones tuvo lugar el pasado jueves en Moscú.

Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán abogaron por acelerar "sin demora" el diálogo de paz intraafgano en el país asiático, en una reunión en la que también estuvieron presentes representantes del Gobierno afgano y del movimiento talibán.

Una segunda reunión internacional ha sido anunciada para el próximo abril, esta vez en Estambul, con el mismo objetivo de dar un nuevo impulso a las negociaciones intraafganas.

Los talibanes anunciaron en Moscú el pasado viernes, sin embargo, que considerarán anulado el acuerdo alcanzado con EEUU si éste país no cumple con la retirada de sus tropas de Afganistán.