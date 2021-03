El papa pide agua para todos y elogia a la "Universidad argentina del agua"

EFE/EPA/TIZIANA FABI/Archivo

Ciudad del Vaticano, 21 mar (EFE).- El papa Francisco afirmó que el agua no es una mercancía y pidió que todo el planeta pueda acceder a ella, a la vez que agradeció la labor que hace la que llamó "Universidad argentina del agua".

"Mañana se celebra el Día Mundial del Agua que nos invita a descubrir el valor de este maravillo y inestimable don de dios", dijo Francisco al termino del rezo del Ángelus, que celebró, de nuevo, en la biblioteca y no asomado a la plaza de San Pedro, debido a las medidas restrictivas previstas en Roma por la pandemia.

Francisco señaló que "el agua no es una mercancía y es símbolo de vida y salud" y denunció que muchas personas tienen acceso a poca agua y a veces está incluso contaminada e instó a "asegurar a todos agua potable y servicios higiénicos".

A este propósito, Francisco citó la "Universidad del agua" de su patria y agradeció el trabajo de aquellos que trabajan allí.

Francisco se refería probablemente al recién instituido Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (UIAS), que brindará capacitación universitaria de grado y posgrado en la materia y que tiene como rector a su amigo Luis Liberman.