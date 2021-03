"El legado" llena de obras de Manolo Valdés los parques de Doral, en Florida

Fotografía de la obra "Caballero y Dama a caballo" del artista español Manolo Valdés, parte de la monumental exposición al aire libre "El legado" hoy, en Doral, ciudad vecina a Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Miami (EE.UU.), 20 mar (EFE).- "El legado", la mayor exposición al aire libre de esculturas monumentales del artista español Manolo Valdés hasta la fecha, pone en el mapa artístico a Doral, una ciudad vecina a Miami cuyo alcalde, Juan Carlos Bermúdez, cree en la democratización de la cultura.

Diecisiete obras repartidas por cinco parques componen la exposición que este sábado será inaugurada oficialmente en una ceremonia que irá acompañada de actuaciones musicales, recorridos guiados en tranvía y otras actividades.

Las famosas "meninas" de Valdés y otras obras como las mujeres con mariposas en la cabeza cobran un aire diferente a la luz y en medio de los jardines del trópico.

"Estas obras maestras de un artista reconocido mundialmente son una cosa histórica para Doral y el sur de la Florida, en un momento en que por la pandemia no hay muchas oportunidades de ver arte", dijo Bermúdez en unas declaraciones a Efe.

La exposición de Valdés (1942), uno de los fundadores del desaparecido Equipo Crónica (1965-19819 y uno de los artistas españoles vivos con más reconocimiento internacional, ha sido organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM) y la Alcaldía.

Las monumentales esculturas van a permanecer seis meses en los parques de esta ciudad habitada mayoritariamente por hispanos, venezolanos y colombianos sobre todo.

Bermúdez dice a Efe que hay unas 90 nacionalidades representadas en los entre 68.000 y 70.000 residentes de la ciudad, que recibe cada día unos 150.000 trabajadores.

Cuando en enero se anunció la celebración de "El legado", Valdés, que no asistirá hoy a la ceremonia inaugural, dijo que consideraba a los doralenses sus "vecinos", pues aunque tiene su domicilio en Nueva York también posee una casa-estudio en Coral Gables, otra ciudad vecina de Miami, y usa para sus obras en metal una fundición de la zona.

El circuito artístico del condado Miami-Dade está localizado fundamentalmente en Miami y Miami-Beach, donde se celebran la Semana del Arte y Art Basel y están la mayoría de las galerías y museos.

Bermúdez dice, sin embargo, que la mayoría de la población del condado Miami-Dade está radicada al oeste de la autopista Palmetto, que es donde está Doral.

La cultura debe florecer también en el occidente del condado, razón por la cual la ciudad que dirige apuesta a exposiciones como ésta y está construyendo un centro cultural, donde tendrá provisionalmente su sede el DORCAM, que ha estado funcionando y produciendo actividades, pero aun no tiene edificio propio.

Para resaltar la importancia de "The legacy", el DORCAM, dirigido por Marcelo Llobell, ha encargado al fotógrafo artístico español Miquel Salom las fotografías para el libro de la exposición.

No son fotografías al uso pues el mallorquín Salom utiliza para sus obras una cámara de comienzos del siglo XX, lentes decimonónicas y el "colodión húmedo" una compleja técnica inventada en 1851.

Creada por el británico Frederick Scott Archer, esta técnica alcanzó su máxima popularidad durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos y se usó sobre todo para retratos.

Cada fotografía de Salom es única e irrepetible, como un cuadro o una escultura.

En una entrevista reciente con Efe, Valdés dijo que son "muy gratificantes" para un artista las exposiciones de esculturas en espacios abiertos por el diálogo que se establece con un público que "normalmente no frecuenta museos y galerías" y las muy "diferentes lecturas" que suscitan las obras.

También porque que "no es lo mismo ver las obras en los Campos Elíseos, en las noches blancas de San Petersburgo, bajo el sol de Miami o en una avenida neoyorquina por donde los coches pasan incesantemente, uno detrás de otro".