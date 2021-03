El Caribe mexicano: paraíso de las fiestas sin reglas sanitarias

SHOTLIST PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO2 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general La gente juega voleibol en el resort de playa2. Plano general Los turistas se sientan junto al mar3. Plano general Los turistas se sientan junto al mar4. Plano general Los turistas caminan por la calle con restaurantes5. Plano general espectáculo de danza en el resort de playa6. Plano medio espectáculo de danza en el resort de playa7. Plano general La gente juega voleibol en el resort de playa CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO18 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 8. SOUNDBITE 1 - John Quiroz , turista de Colombia (hombre, español, 10 seg.): "Estamos sin cubrebocas. De todas maneras yo pienso que tenemos al menos el distanciamiento entre las personas y nos hacemos responsables cada uno." TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO9 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 9. Plano general turistas en el sitio arqueológico de tulum10. Plano general turistas en el sitio arqueológico de tulum11. Plano general turistas en el sitio arqueológico de tulum12. Plano medio turistas en el sitio arqueológico de tulum13. Plano general Los turistas usan desinfectante de manos14. Plano medio turistas ingresan al sitio arqueológico de Tulum15. Plano medio Signo del sitio arqueológico de Tulum16. Plano medio turistas en el sitio arqueológico de tulum CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO18 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 17. SOUNDBITE 2 - Jonathan Palomeque , turista de Colombia (hombre, español, 9 seg.): "A veces veo mucha gente acumulada en discotecas, antros, en muchas partes, y está acumulada la gente un poco." 18. SOUNDBITE 3 - Monica Herrera, turista de Panamá (mujer, español, 11 seg.): "Como ya tengo una semana aquí me he acostumbrado un poquito. Trato de tener siempre conmigo mi alcohol, mantener distancia, y solamente en lugares abiertos y donde sé que no hay mucha gente cerca me quito la mascarilla." CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO17 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 19. Plano general gente bailando en una discoteca en Cancún20. Primer plano gente bailando en una discoteca en Cancún21. Plano general Zona turística de la patrulla de la Guardia Nacional22. Plano general gente bailando en una discoteca en Cancún23. Paneo de derecha a izquierda gente bailando en una discoteca en Cancún24. Plano medio gente bailando en una discoteca en Cancún25. Plano general gente bailando en una discoteca en Cancún26. Plano medio turista en la puerta de un club nocturno.27. Plano medio gente bailando en una discoteca en Cancún28. Plano medio gente bailando en una discoteca en Cancún CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO18 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 29. Plano general turistas en el aeropuerto internacional de cancun30. Plano general turistas en el aeropuerto internacional de cancun31. Plano medio turistas en el aeropuerto internacional de cancun