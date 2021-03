EEUU.- La Casa Blanca defiende su política de entrada a menores no acompañados en la frontera con México

21/03/2021 El secretario de Seguridad Interior de EEUU, Alejando Mayorkas POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha defendido este domingo que la acogida de menores no acompañados que promueve la Casa Blanca es una medida concordante con los "valores del país", aunque ha apuntado que no implica una política de 'puertas abiertas' que permita la entrada indiscriminada de migrantes a través de México.



"Lo que no vamos a hacer es expulsar a niños huérfanos al desierto", ha declarado Mayorkas en comentarios al programa Meet the Press, de la cadena NBC, en medio de críticas del Partido Republicano a las intenciones aperturistas demostradas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Mayorkas ha realizado estos comentarios tras la visita a puerta cerrada que realizó el pasado viernes a un centro de menores de El Paso, Texas, en la que estuvieron ausentes los dos senadores republicanos del estado, John Cornyn y Ted Cruz, ambos acérrimos partidarios del cierre de fronteras impuesto por la pasada Administración Trump.



Estados Unidos ha registrado un importante aumento de las llegadas durante el mes de febrero, entre ellas 18.945 miembros de familias, un aumento del 168 por ciento respecto del mes anterior, según datos del Pew Research Center. Ese mismo mes de febrero, más de 9.600 menores sin acompañar entraron en la frontera, tres veces más que el año pasado.



Este sábado, el portal del noticias Axios informaba de que la Administración Biden había concedido contratos por valor de 86 millones de dólares para la acogida en hoteles de 1.200 personas y el 'Washington Post' avanzaba que las autoridades fronterizas de Estados Unidos se están planteando transportar a algunos de los menores a estados de la frontera con Canadá.



"Los centros de menores no son lugar para un niño", ha indicado posteriormente Mayorkas al programa State of the Union, de la cadena CNN. "No abandonaremos nuestros valores y nuestros principios, no abandonaremos las necesidades de los niños vulnerables.



Luego, en una entrevista con la conservadora Fox News, Mayorkas ha apuntado que esta práctica no va a sustituir en modo alguno a la necesidad de configurar un "sistema de inmigración seguro y ordenado". "Se necesita tiempo porque Trump desmanteló todo el sistema", ha añadido.



En este sentido, Mayorkas ha insistido a la cadena ABC que la frontera no es un lugar de entrada sin restricciones. "El mensaje es bastante claro: no vengas. La frontera está cerrada, la frontera es segura. Alentamos a los niños a que no vengan. Ahora no es el momento de venir. El viaje es peligroso", ha sentenciado.



MÁS DE 15.000 MENORES RETENIDOS



El servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos mantiene retenidos a más de 5.000 migrantes menores no acompañados, lo que supone un incremento de más de medio millar en los últimos días, según documentación a la que ha tenido acceso la cadena CNN. A estos habría que sumar los casi 10.500 que se encuentran en alojamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.



Entre los detenidos hay más de 600 menores que llevan retenidos más de diez días, lo que estaría provocando el desbordamiento del organismo, afectado ya por la pandemia del coronavirus.



La Administración del presidente Joe Biden ha acusado al expresidente Donald Trump de "desmantelar completamente" el sistema de asilo y de eliminar las "vías legales" existentes para que los niños en situación de vulnerabilidad pudiesen llegar a Estados Unidos.



También le ha afeado el recorte de ayuda a países centroamericanos y ha recordado que la región se vio afectada a finales de 2020 por dos potentes huracanes. Ante esta situación, Washington prevé que el número de migrantes que intentan llegar desde México va camino de alcanzar niveles inéditos en las últimas dos décadas.