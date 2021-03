EEUU.- Cientos de asiático-americanos marchan en EEUU contra los crímenes de violencia racista contra su comunidad

March 21, 2020 - New York, New York, United States: A couple wearing masks hugs on East Broadway in Chinatown while the city continues to battle the coronavirus pandemic. (Natan Dvir / Polaris Images)



SAN FRANCISCO (CALIFORNIA, EEUU), 21 (DPA/EP)



Cientos de asiático-americanos han marchado por las calles de San Francisco este fin de semana en el inicio de una serie de manifestaciones en todo el país en respuesta al tiroteo de esta semana en el área de Atlanta, que se cobró ocho vidas, incluidas seis personas de ascendencia asiática.



El evento de San Francisco fue amplio, colorido, casi festivo, pero marcado por testimonios de angustia y recuerdos de encuentros racistas, en un momento que Estados Unidos ha visto un aumento en los delitos de odio contra los asiático-estadounidenses desde que comenzó la pandemia. El coronavirus se identificó por primera vez en Wuhan, China.



Los reunidos el sábado portaban carteles con mensajes como "NO somos un virus", "Somos humanos" y "Alto a la violencia". Algunos cantaban canciones para consolarse, mientras que otros se reunían en la plaza pintaban mariposas y montaban cometas, ambos símbolos de paz. Los oradores se dirigieron a la multitud en inglés y cantonés, pidiendo unidad, solidaridad y respeto por las víctimas.



"¿Cuántas más sangre, ojos morados, rostros hinchados, huesos rotos de nuestra gente deben pasar antes de que seamos visibles?" preguntó Ashlyn So, de 13 años. "¿Antes de que nos sintamos seguros? ¿Antes de que seamos iguales?"



La adolescente dijo más tarde que sintió una "oleada de energía" para hablar sobre el racismo anti-asiático después de hablar con la hija de Vicha Ratanapakdee, una residente de San Francisco, tailandesa de 84 años, que murió después de que un agresor lo empujara violentamente al suelo en enero.



En Georgia, Robert Aaron Long, de 21 años, de raza blanca, está acusado de asesinato por el asesinato de ocho personas el martes en Gold Spa y Aromatherapy Spa en Atlanta y Young's Asian Massage, a 40 kilómetros de distancia. Las vigilias del sábado incluyeron una en Atlanta fuera del Capitolio estatal. Entre los oradores se encontraban los senadores demócratas recientemente elegidos por el estado, Jon Ossoff y Raphael Warnock.



Long indicó a las autoridades que no estaba apuntando a los asiáticos, pero los participantes de ascendencia asiática respondieron que no podían evitar verse en las víctimas. "No sé qué haría si me pasara algo así, pero por eso decidí venir hoy aquí como mujer asiática y expresar mi rabia", explica Crystal Liang, instructora en una guardería de San Francisco.



Un informe de Stop AAPI Hate documenta 3.795 ataques por motivos raciales contra estadounidenses de origen asiático de marzo a febrero, y señala que el número es probablemente un recuento significativo, pero incompleto, de los incidentes que ocurrieron, porque muchos no fueron denunciados.