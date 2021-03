Duelo entre Schrotter y Bezzecchi en la segunda sesión

GRAFAND448. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18/07/2020.- El piloto alemán de Moto2 Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP) durante el segundo día de entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de España que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto a puerta cerrada a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19. EFE/Román Ríos

Madrid, 21 mar (EFE).- El alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) protagonizaron su particular duelo en la segunda sesión de la tercera y última jornada de entrenamientos de Moto2 en el circuito de Losail, en Catar, aunque sus registros fueron más lentos que los de la jornada precedente.

Con un constante intercambio en la primera posición del teutón y el transalpino, la clasificación al final quedó encabezada por el primero de ellos, que marcó un mejor tiempo de 1:59.485, apenas 56 milésimas de segundo más rápido que Bezzecchi.

No obstante ni Schrotter ni Bezzecchi consiguieron rodar al ritmo que el sábado estableció el español Xavier Vierge (Kalex), quien marcó el mejor tiempo de la categoría al rodar en 1:58.832 y en el mismo segundo que él rodaron hasta seis pilotos de la categoría, algo que hoy, por las condiciones climatológicas, no pudieron conseguir, aunque todavía resta por disputarse la tercera y última sesión de la jornada que dará paso, el próximo fin de semana, al Gran Premio de Catar en este mismo escenario.

Vierge, el más rápido ayer, en esta ocasión se tuvo que conformar con la sexta plaza, superado también por el británico Jake Dixon (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el español Arón Canet (Boscoscuro).

Por detrás de ellos finalizaron otro de los pilotos que están llamados a ser protagonistas a lo largo de la temporada como el británico Sam Lowes (Kalex), que la temporada pasada peleó hasta la última carrera por el título mundial de Moto2, además de otros aspirantes a ese mismo objetivo como el español Jorge Navarro (Boscoscuro), el australiano Remy Gardner (Kalex) y el también español Augusto Fernández (Kalex), sin dejar de lado al italiano Fabio di Giannantonio (Kalex), que fue undécimo.