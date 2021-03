Coronavirus.- Los colegios israelíes podrán vetar al profesorado que se niegue a vacunarse

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un tribunal israelí ha rechazado un recurso presentado por una educadora contra la decisión de un municipio israelí de vetar la contratación de personal no vacunado en colegios.



La decisión, que sienta jurisprudencia, considera que el derecho de la educadora a no vacunarse "se supedita al derecho y el deber de cuidar del bienestar de sus estudiantes" por considerarlo menos lesivo de los derechos constitucionales, según recoge el diario 'The Times of Israel'.



El tribunal de Tel Aviv ratifica igualmente la posibilidad de que los centros educativos pidan una prueba negativa de coronavirus a su personal.



En cualquier caso, el tribunal reconoce el derecho individual a no vacunarse contra su voluntad y subraya que la vacunación obligatoria supondría una violación de los derechos individuales.



La decisión choca directamente con la Fiscalía General, que el mes pasado informó a los municipios, que tienen las competencias de gestión escolar, de que no podían vetar a personal que no se haya vacunado o se haya realizado la prueba del coronavirus.



Israel es el país con una mayor tasa de vacunación contra el coronavirus del mundo con un 55,52 por ciento de primera dosis y un 48,65 por ciento de segunda dosis.



La curva epidemiológica refleja un fuerte declive y este domingo solo se ha informado de 208 nuevos contagios y 3 muertes por COVID-19. El país acumula 827.428 casos confirmados y 6.085 decesos desde el inicio de la pandemia.