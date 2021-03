Coronavirus.- El ministro principal de Baja Sajonia considera un "grave error" autorizar los viajes a Mallorca

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El ministro principal del estado alemán de Baja Sajonia, Stephan Weil, ha abogado este domingo por suspender la autorización para viajar a Baleares.



"La decisión del Gobierno federal de levantar el aviso de viaje para Mallorca ha sido un grave error", ha afirmado Weil en declaraciones al grupo de medios alemán RND. "Lo mejor sería que el Gobierno federal diera marcha atrás", ha añadido el dirigente del Partido Socialdemócrata (SPD).



"Si (Merkel) no está dispuesta a hacerlo, será necesario abrir un debate serio sobre obligaciones estrictas de pruebas y cuarentena para la vuelta. El índice de contagios en Mallorca puede que no sea crítico, pero cuando gente de toda Europa se junte en la isla en Semana Santa tendremos un foco inmediato", ha argumentado.



Asimismo, Weil ha indicado qu es "difícil de explicar" que no se puedan reservar unas vacaciones familiares en el brezal de Luneburgo, pero sí viajar en avión hasta Mallorca. "Al menos deberíamos poder ir de vacaciones a apartamentos aislados en Alemania", ha señalado.



El Gobierno alemán levantó la prohibición de viajar a Baleares el pasado 12 de marzo, lo que ha provocado un incremento drástico en las reservas de vuelos hacia las islas.