Bolsonaro cumple 66 años presionado por su negacionismo de la pandemia

Simpatizantes del presidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan en su apoyo hoy, en Brasilia (Brasil). EFE/ Joédson Alves

Brasilia, 21 mar (EFE).- El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cumplió este domingo 66 años de edad presionado por su gestión negacionista de la pandemia del coronavirus, que sigue sin freno en prácticamente todo el país.

El mandatario no tiene compromisos programados para hoy, según su agenda oficial, pero grupos de seguidores se han movilizado en redes sociales para felicitarle personalmente a la entrada del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.

El jefe de Estado, que está en el poder desde enero de 2019, afronta la segunda mitad de su mandato con la crisis sanitaria de la covid-19 desatada y un escenario económico plagado de incertidumbres, con el desempleo en niveles récord cercanos al 14 % y el déficit fiscal y la deuda pública disparados.

Pero es el manejo de la pandemia, que deja ya en el país cerca de 12 millones de infectados y más de 290.000 fallecidos, con un promedio de 2.000 muertes al día y hospitales colapsados, el asunto más cuestionado y por el que cada vez es más presionado, incluso por algunos sectores de centro y derecha.

Desde el inicio, Bolsonaro viene minimizando la gravedad de la covid-19, que calificó de "gripecita"; desconfía de la efectividad de las mascarillas; defiende medicamentos sin eficacia comprobada contra la enfermedad, como la cloroquina; y apuesta por volver a la normalidad porque "la economía no puede parar".

Recientemente, puso en duda que las unidades de cuidados intensivos del país estén al borde del colapso por culpa únicamente de enfermos con coronavirus.

CRUZADA CONTRA LAS RESTRICCIONES EN LA JUSTICIA

Esta semana, el líder ultraderechista, que ha cambiado tres veces al ministro de Salud en menos de un año -dos de ellas por divergencias en la conducción de la pandemia-, dio un paso más allá y llevó su cruzada contra las medidas de distanciamiento social a los tribunales.

A través de la Abogacía General de la Unión, Bolsonaro demandó a la Corte Suprema limitar el poder de gobernadores y alcaldes a la hora de imponer restricciones a la movilidad para contener el alto número de contagios.

Ese desdén hacia la grave emergencia sanitaria, entre otros temas controvertidos, como su política medioambiental, ha desembocado en que hayan llegado a la Cámara de Diputados unos 70 pedidos de apertura para un juicio político con fines de destitución.

ELECCIONES DE 2022, ¿BOLSONARO VERSUS LULA?

En el horizonte, las elecciones de 2022, a las que pretende presentarse para su reelección y que podrían derivar en un duelo entre él y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien recuperó sus derechos políticos después de que un juez del Supremo anulase las condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción.

Aunque su popularidad ha caído cerca de diez puntos en los últimos tres meses, el capitán retirado del Ejército aún conserva el apoyo de un tercio del electorado.

Sin embargo, algunos sondeos ya dan como favorito a Lula, que si bien aún no ha confirmado que se presentará, sí ha reconocido que está dispuesto a luchar por volver al poder, si el Partido de los Trabajadores (PT), que él lidera y fundó en 1980, así lo decide.