Bolivia repite la votación subnacional en más de cien mesas de cinco regiones

La Paz, 21 mar (EFE).- Los electores de unas 125 mesas en cinco departamentos de Bolivia repiten este domingo la votación de las pasadas elecciones subnacionales a causa de sucesos que afectaron el registro final de esos votos y que pueden ser determinantes en municipios como Sucre, la capital del país.

En estos sitios se produjeron incidentes como la quema de ánforas, errores de cuenta o alteraciones de actas debido a borrones además de dificultades en la instalación del sufragio en los sitios más alejados del país durante la jornada electoral del pasado 7 de marzo.

El sufragio comenzó a las 8:00 hora local (12:00 GMT) y se extenderá por nueve horas en medio de medidas de bioseguridad en algunos recintos de departamentos como Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando.

EN SUCRE ES DETERMINANTE

En más de una decena de municipios de Santa Cruz, el departamento más extenso y motor económico del país, se repite la votación por los casos de quema de ánforas que se produjeron hace dos semanas cuando algunos grupos denunciaron un supuesto traslado irregular de gente foránea que, según se dijo, incidía en el resultado final.

En este departamento son alrededor de un centenar de mesas habilitadas para que sus inscritos emitan nuevamente la votación, para lo que se ha capacitado nuevamente a jueces electorales y se ha provisto del material necesario.

En Sucre alrededor de unos 600 electores deben repetir la votación y esto determinará al ganador de la Alcaldía de esa ciudad, la plaza municipal más reñida del país.

La diferencia entre los candidatos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y República 2025 es de algo más de 300 votos, puesto que el primero ha conseguido el 33,27 por ciento frente al 33,07 del segundo.

Justamente, el partido República 2025 había denunciado un supuesto fraude por alteraciones en las papeletas y las actas de las mesas observadas por sus delegados, algo que hasta ahora no ha dado claridad sobre el vencedor.

En departamentos como Potosí, la votación se desarrolla en tres comunidades rurales, mientras que en el departamento amazónico de Beni se repite la votación en distintas poblaciones por la anulación de unas ocho actas que no tendrán mayor incidencia en el resultado final.

Finalmente la votación se repetirá en el también amazónico departamento de Pando, en una población a la que no pudo llegar el material electoral por las fuertes lluvias que se produjeron hace dos semanas y que demandó su traslado por canoas a través de algunos ríos con apoyo de las Fuerzas Armadas.

SEGUNDAS VUELTAS EN CUATRO DEPARTAMENTOS

Los comicios subnacionales tienen pendiente para este 11 de abril las segundas vueltas únicamente para el cargo de gobernador en los departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca y Pando.

La normativa electoral establece para este caso una segunda vuelta cuando una candidatura no supera el 50 por ciento de los votos o que habiendo pasado el 40 por ciento no se tenga una diferencia de diez en relación a la segunda.

El organismo electoral ha fijado para el próximo 3 de mayo la posesión de nuevas autoridades subnacionales, entre ellas los gobernadores y asambleístas de nueve departamentos junto a alcaldes y concejales de 339 municipios.