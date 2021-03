Baloncesto/NBA.- Los Lakers pierden a LeBron James en la derrota ante Atlanta

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El jugador estrella de Los Angeles Lakers LeBron James ha caído lesionado en la derrota que su equipo sufrió en el Staples Center ante Atlanta Hawks (94-99), en una jornada NBA en la que no jugaron ni el pívot español Marc Gasol ni el ala-pívot Serge Ibaka, que se perdió la victoria de Los Angeles Clippers ante Charlotte Hornets (125-98).



Tras haber materializado 10 puntos y 4 asistencias en 11 minutos de juego, LeBron tuvo que abandonar la cancha en el segundo cuarto tras una acción en la que Solomon Hill se cayó de manera involuntaria sobre su pie derecho en la lucha por un balón.



Finalmente, se confirmó que sufre un esguince alto de tobillo, que le mantendrá alejado "un tiempo indeterminado" fuera de competición. Mientras, Marc Gasol sigue poniéndose a punto tras concluir su aislamiento por protocolo ante el coronavirus y todavía no tuvo minutos.



Tampoco participó, aunque en esta ocasión por molestias en la espalda, el hispano-congoleño Serge Ibaka en el triunfo de los Clippers, cuartos de la Conferencia Oeste (27-16) tras sus vecinos (28-14), ante los Hornets, con Paul George (21) tirando del carro.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: No jugó.



SERGE IBAKA: No jugó.