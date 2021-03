AMP.- Coronavirus.- Reino Unido logra un tercer día consecutivo de récord de vacunaciones

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha informado este domingo de un tercer récord diario consecutivo de vacunaciones contra el coronavirus tras certificar 873.784 dosis administradas en las últimas 24 horas.



"En un solo día hermos vacunado al equivalente al total de la población adulta de Liverpool, Southampton y Oxford juntas", ha explicado el director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud, Simon Stevens, según recoge la cadena Sky News.



"Un enorme gracias para todos los implicados y por favor, vacunaos cuando os inviten a hacerlo", ha publicado por su parte el primer ministro Boris Johnson a través de Twitter.



Según ha informado Sanidad de Inglaterra el sábado durante una hora se consiguió que se administraran casi 27 dosis por segundo. Más de 2,24 millones de personas han recibido una dosis en los tres últimos días.



En total son más de 27,6 millones las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que más de 2,2 millones han sido inoculadas también con la segunda.



En este sentido, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha anunciado que más de la mitad de la población británica adulta ha recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.



En un video publicado en Twitter este sábado, el ministro ha considerado este umbral como "un gran éxito". "Quiero decir muchas, muchas gracias a todos los involucrados, incluida la mitad de todos los adultos que se han presentado", ha declarado.



Sin embargo, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha advertido de que las vacaciones de verano podrían no transcurrir con normalidad debido al incremento de casos en otros países. "No podemos hacer oídos sordos a lo que está pasando fuera de Reino Unido", ha apuntado. "No ponemos poner en peligro lo conseguido con la vacunación", ha añadido.



Reino Unido ha constatado este domingo 33 víctimas mortales a causa de la COVID-19, frente a las 96 de la jornada anterior, y ha registrado 5.312 contagios más en las últimas 24 horas.



Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, el cómputo global del país europeo ha ascendido así hasta las 126.155 víctimas mortales a causa de la COVID-19, mientras que los contagios son ya 4.296.583.



En referencia a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias de Reino Unido han detallado que 437 personas han requerido ser ingresadas del sábado al domingo, aunque el número global de hospitalizados lleva días descendiendo.



Hasta ahora, 6.162 personas permanecen hospitalizadas con la enfermedad en el país, 830 de las cuales necesitan respiración mecánica, cifras estas últimas no actualizadas y correspondientes al sábado.



Por otro lado, el especialista en modelos epidemiológicos Mike Tildesley, asesor del Gobierno, ha avisado de que existe el peligro de que las nuevas variantes del coronavirus puedan poner en riesgo el programa de vacunación en los próximos meses, mientras otros expertos han avisado de la posible llegada de una tercera ola de contagios en Reino Unido.



Ante esta coyuntura, Tildesley ha descartado la posibilidad de una reanudación que los viajes turísticos en Reino Unido para este verano. "Creo que corremos un verdadero riesgo si mucha gente comienza a viajar al extranjero en julio y agosto debido al potencial de traer más de estas nuevas variantes al país", ha declarado.



Las admisiones hospitalarias y las muertes siguen bajando debido al efecto de las vacunas, pero existe la preocupación de que los casos puedan aumentar rápidamente una vez que se alivien las restricciones, según el profesor Andrew Hayward, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés), aunque su impacto podría ser menos letal que las anteriores.



"Creo que es posible otra ola. Probablemente, incluso. Supongo que la diferencia es que otra ola causará sustancialmente menos muertes y hospitalizaciones debido a los altos niveles de vacunación en los tipos de personas que habrían terminado en el hospital o, lamentablemente, morir si no han sido vacunados", ha explicado.



"Así que las consecuencias de otra ola son menores. Creo que el desafío es, por supuesto, que no sabemos exactamente cuánto menos", ha añadido. Los expertos creen que habrá una "desconexión" cada vez mayor entre los casos y las admisiones hospitalarias y las muertes en el futuro, a medida que las vacunas se vayan extendiendo.