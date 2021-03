AMP.- Congo.- El corte de Internet marca la jornada electoral de las presidenciales de Congo

21/03/2021 El presidente de Congo, Denis Sassou Nguesso POLITICA AFRICA REPÚBLICA DEL CONGO INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los ciudadanos de República del Congo se han quedado sin acceso a Internet a causa de lo que organismos especializados han descrito como un "corte total" de la comunicación digital durante horas durante de la jornada de votación en las elecciones presidenciales de este domingo.



La organización NetBlocks ha confirmado que el país "se encuentra en medio de un apagón de Internet" tras "una pérdida casi total de conectividad desde la medianoche, hora local". "El bloqueo de información está en curso a partir de la apertura de las urnas a las 06.00", ha añadido el grupo en un comunicado.



El incidente sigue un patrón de cierres de Internet el día de las elecciones en Congo-Brazzaville, según el organismo, que registró hace cinco años "un bloqueo de información similar" impuesto por las autoridades durante las elecciones presidenciales de 2016.



Este corte de la comunicación dificulta la transmisión de información, pero la jornada se ha desarrollado con tranquilidad pese a "algunas dificultades logísticas", según ha informado la emisora de radio RFI.



En particular se han detectado errores en los listados del censo y se ha informado de que no se han registrado largas colas de votación, como sí pasó en los comicios de 2016.



La iglesia católica había anunciado el despliegue de miles de observadores en todo el país, pero las autoridades finalmente denegaron el permiso para ello.



EL OPOSITOR KOLÉLAS, HOSPITALIZADO POR CORONAVIRUS



En las últimas horas se ha dado a conocer la hospitalización por coronavirus de Guy-Brice Parfait Kolélas, uno de los principales rivales del presidente y favorito indiscutible de estos comicios, Denis-Sassou Nguesso.



El candidato recibió el diagnóstico el viernes por la mañana y su estado ha empeorado considerablemente en las últimas horas, según su director de campaña, Cyr Mayanda, que no descarta su evacuación a Francia este mismo domingo, informa Radio Francia Internacional.



Un debilitado Kolélas publicó la pasada tarde un vídeo en redes sociales, asistido por un respirador mecánico que se quita de la boca para dirigirse a la población: "Estoy en dificultad, estoy luchando contra la muerte, les pido que voten por el cambio", declaró el candidato de la Unión de Demócratas Humanistas (UDH) desde el hospital de la capital, Brazzaville, donde guarda reposo.



El presidente, de 77 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.



Su última victoria electoral, en 2016, tuvo lugar tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas



Sin embargo, está previsto que el presidente obtenga cómodamente la reelección, dado que el principal partido opositor del país, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), ha anunciado que boicoteará la votación, lo que podría allanar su camino hacia la victoria.



Al boicot se ha sumado el Consejo Nacional de los Republicanos (CNR), encabezado por el líder rebelde Frédéric Bintsamou, alias 'Pastor Ntoumi', quien se alzó en armas en 2016 tras la reelección de Sassou Nguesso y quien en esta ocasión, por contra, ha hecho un llamamiento a la calma antes de la cita con las urnas.