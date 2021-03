Vuelve interés de inversionistas por litio ante auge de baterías

(Bloomberg) -- Inversionistas están apostando fuerte por un regreso del litio a menos de tres años de que los precios del metal utilizado en las baterías recargables colapsaran de un récord y dejaran a las mineras tambaleantes.

Los productores del metal que habían sido rechazados en medio de un exceso de oferta y una demanda estancada recaudaron casi US$3.400 millones en ofertas de acciones en las Américas en lo que va del año, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Eso es siete veces la cantidad total recaudada de 2018 a 2020, cuando la industria estaba en una recesión.

El interés en la industria está resurgiendo a medida que los objetivos de vehículos eléctricos establecidos por los fabricantes de automóviles globales y un cambio en la Administración de EE.UU. Indican que el tan esperado auge de baterías finalmente está cobrando impulso. Después de la violenta liquidación de tres años, los precios del metal blando de color blanco plateado han comenzado a repuntar, y los analistas, incluidos los de BloombergNEF, esperan más ganancias en el aumento de la demanda y la escasez de suministros de litio de grado de batería.

Las conversaciones con inversionistas y las discusiones sobre posibles acuerdos de suministro con fabricantes de baterías y equipos automotrices “que solo estaban en mis sueños hace un año, ahora están llenando mi calendario”, dijo por teléfono Robert Mintak, director ejecutivo de Standard Lithium Ltd., con sede en Vancouver.

Un índice de precios del litio compilado por Benchmark Mineral Intelligence subió 32% este año hasta febrero, después de caer 59% desde mediados de 2018 hasta mediados de 2020. En mayo de 2018, el metal alcanzó un máximo histórico.

El grupo de inversionistas “se amplía a los de tecnología y otros”, dijo Mintak, a medida que la determinación de los principales fabricantes de automóviles de desplegar cientos de miles de millones de dólares para electrificar sus flotas brinda a los inversionistas “la seguridad de que habrá un repunte en el suministro”.

La mayor parte del financiamiento viene de los dos principales mineros de litio del mundo: Albemarle Corp. y SQM, o Soc. Química & Minera de Chile SA, como se la conoce formalmente, en tanto que se aprovecharon de la reciente subida de las acciones. Albemarle completó una oferta de capital mayor a la planificada por US$1.500 millones a principios de febrero, mientras que SQM, con sede en Santiago, recaudó en enero US$1.100 millones.

Este año, los mineros júnior de litio han recaudado US$529 millones, según mostraron los datos de Bloomberg. Eso es aproximadamente US$63 millones más que la cantidad total recaudada de 2018 a 2020.

El mes pasado, Ford Motor Co.anunció que para 2030 su gama de vehículos de pasajeros será totalmente eléctrica en Europa. General Motors Co. planea vender solo modelos de cero emisiones para 2035. Volkswagen AG fue más allá y anunció esta semana planes para construir seis fábricas de baterías en Europa e invertir a nivel mundial en estaciones de carga, en tanto que garantizar la producción de baterías a escala se ha convertido en una clave en la carrera de los vehículos eléctricos.

Las baterías representan aproximadamente 30% del costo de un automóvil eléctrico. Y los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan girar hacia los vehículos eléctricos, con la esperanza de obtener baterías al precio más barato posible, pero también asegurar un suministro suficiente para cumplir con esas ambiciones.

Nota Original:Investors Flock Back to Lithium as Battery Bust Turns to Boom

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.