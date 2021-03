VÍDEO: Fútbol.- Simeone: "La responsabilidad a partir de ahora es mía"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "la responsabilidad" de aquí a final de temporada recae más en él mismo que en el equipo, y que por eso deberá "crecer" para tratar de olvidar la eliminación de Liga de Campeones y defender el liderato de LaLiga Santander, algo que debe demostrar este domingo ante el Deportivo Alavés en el Wanda Metropolitano (18.30 horas).



"Siento que el equipo está dando absolutamente todo tanto en la parte física como de intención, de búsqueda, de querer hacer... Un 10, van detrás de todas las ideas que les proponemos. El que me tengo que exigir soy yo; la responsabilidad a partir de ahora es mía", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, explicó que en este momento es donde más repercute el papel del entrenador. "En las tres partes que tiene el torneo tuvimos una parte muy buena, una parte irregular y ahora empieza la parte final, donde buscaremos exigirnos al máximo, sobre todo empezando por mí", dijo.



"No buscamos excusas. Son situaciones del mundo que nos está tocando vivir y del campeonato que estamos jugando. Seguramente el que tendrá que crecer para que ellos puedan terminar de responder como vienen haciendo desde el inicio soy yo. El primer paso importante de aquí hacia adelante es crecer yo primero", continuó.



A pesar de la eliminación ante el Chelsea, el técnico argentino recordó que sus jugadores "son profesionales" y "saben de lo que se trata este juego", y que sabrán centrarse en LaLiga Santander y en defender el liderato. "Nos ha pasado en otras oportunidades. Tiene entusiasmo, ilusión, y está enfocado en el partido ante el Alavés", subrayó.



"Es normal que pasen estas situaciones, porque estamos en un campeonato importante con equipos que compiten muy bien. Quedan 11 partidos, un montón, y habrá que ir partido a partido más que nunca, buscando en cada uno de ellos la mejor solución", continuó sobre la pérdida de la holgada ventaja liguera con la que contaban hace semanas.



Por otra parte, recordó que el Deportivo Alavés es "un equipo duro, difícil, con un entrenador que siempre ha trabajado muy bien en todos los equipos en lo que ha estado". "Saben cuáles son sus virtudes y sus defectos. No les están acompañando los resultados, pero siempre son muy competitivos", advirtió.



Por último, recalcó la "importancia" de Saúl Ñíguez en el equipo a pesar de la falta de minutos. "Tenemos una platilla muy grande, hay futbolistas que han crecido en esa posición, y la competencia se eleva. Ya he dicho en muchas ocasiones la importancia que tiene Saúl para nosotros", indicó, antes de hablar de Moussa Dembélé. "La cantidad de minutos no es lo importante, sino la calidad de minutos. Esperemos que nos pueda dar lo que esperamos", concluyó.



