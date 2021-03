Venezuela.- EEUU felicita a Guaidó y Maduro por la coordinación para el programa de vacunación COVID

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El embajador de Estados Unidos para Venezuela en Colombia, James Story, ha felicitado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al líder opositor y autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, por las reuniones mantenidas para coordinar el programa de vacunación contra el coronavirus.



"Debería felicitar tanto al régimen como al gobierno interino del presidente Juan Guaidó, que se han sentado en la mesa de negociación tres veces para hablar sobre cómo pueden ellos (Covax) trabajar con OPS y también con UNICEF para traer las vacunas a Venezuela", ha declarado Story a la emisora Voice of America.



El diplomático estadounidense se refiere al mecanismo Covax, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizzar el acceso a las vacunas contra el coronavirus a todos los países del mundo, a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y al Fondo de Naciones Undas para la Infancia (UNICEF).



Story ha mencionado que se han producido hasta tres encuentros de coordinación entre representantes de Guaidó y de Maduro y ha manifestado la disposición de Washington a colaborar mediante el desbloqueo de fondos venezolanos para que se puedan comprar vacunas a través del mecanismo Covax "para que llegue la vacuna a los venezolanos".



Sin embargo, al ser interrogado al respecto, Story no ha querido concretar una cifra. "No debería yo hablar de cifras en este momento (...). Por supuesto, el presupuesto viene del Congreso estadounidense", ha indicado y, en ese sentido, ha explicado que viajará próximamente a Washington para "hablar" sobre este tema, "de cómo podemos canalizar los recursos que tenemos para los venezolanos".



En cuanto al enfoque de Estados Unidos con respecto a Venezuela, Story ha asegurado que está "muy claro": "proporcionar asistencia humanitaria y diplomática" ante la crisis.



La Administración del presidente Joe Biden busca "aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela (...) y llegar a un acuerdo político para salir de una crisis política que ha generado tantos problemas dentro de Venezuela".



Story ha explicado que seguirán trabajando "no solamente de forma bilateral", con Juan Guaidó, sino "también de forma trilateral, trabajando con Colombia, y multilateral, trabajando con Brasil, Alemania, España, Francia y Canadá, para que podamos trabajar en conjunto".



Todos estos países son aliados de Estados Unidos en esta cuestión y comparten un mismo fin: "Aliviar la crisis humanitaria y también todos queremos que los venezolanos tengan la oportunidad de expresarse políticamente, a través de elecciones libres, justas y verificables".



En ese sentido, Story ha felicitado al gobierno de Canadá por llamar a la comunidad internacional a trabajar de conjunto en la búsqueda de soluciones para Venezuela. "Creemos que hay que buscar una salida negociada, política, constitucional y pacífica, sentados en la mesa de negociación, con un calendario para elecciones libres, justas y verificables con condiciones y con garantías", ha remachado Story.