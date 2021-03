Triplete perfecto de Lewandowski en otra goleada del Bayern

Muni EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Berlín, 20 mar (EFE).- El Bayern se impuso este sábado por 4-0 al Stuttgart, con un triplete perfecto -un gol de cabeza, uno con la pierna derecha y otro con la izquierda- de Robert Lewandowski en la primera parte, en un duelo en el que muchas circunstancias parecían jugar en contra del equipo dirigido por Hansi Flick.

El Bayern empezó sin Joshua Kimmich, baja por un resfriado, y jugó con 10 hombres desde el minuto 11 por la expulsión de Alphonso Davies por una falta a Silas Wamagintuka.

El Stuttgart salió con ímpetu, la mayor parte de los primeros minutos se jugaron en la mitad del Bayern y mucho hacía pensar que los bávaros iban a tener una tarde difícil.

En el minuto 14 el Stuttgart estuvo a punto de marcar, cuando Sasa Kalajdzic cabeceó dentro del área pequeña contra el cuerpo de Manuel Neuer.

Sin embargo, poco después el Bayern tuvo seis minutos mágicos que prácticamente sentenciaron el partido. En el 17 Lewandowski marcó el primero, a centro de Serge Gnabry, desde la derecha.

Luego, en el 22, Gnabry hizo el segundo con un remate a pase de Leroy Sané dentro del área en una jugada iniciada por Thomas Müller. Y en el 23 apareció otra vez Lewandowski, que marcó el tercero de cabeza a centro de Müller.

Lewandowski no tenía suficiente con eso y en el 39 hizo también el cuarto, con un remate con la zurda a pase de Sané.

Con el 4-0 los equipos se fueron al descanso. El Stuttgart había tenido un 53 por ciento de posesión de balón, pero el Bayern había sido implacable en la definición.

En la segunda parte, el Stuttgart intentó jugar de igual a igual pese a la desventaja, tuvo una gran ocasión en el minuto 52 con otro cabezazo de Kalajdzic, pero el Bayern, pese a que se concentró en el trabajo defensivo, estuvo más cerca del quinto que el Stuttgart del descuento.

La mejor ocasión del Bayern llegó en el minuto 63, cuando Lewandowski, a centro de Benjamin Pavard y tras una gran jugada de Sané, falló en el remate dentro del área y envió el balón por encima del larguero.

La victoria permite al Bayern llegar al partido clave contra el Leipzig, que se jugará tras la pausa de selecciones, con cuatro puntos de ventaja y con la posibilidad de dar un gran paso hacia el título.

El Leipzig venció el viernes, por 0-1, al Arminia Bielefeld.

Para ese duelo contra el segundo clasificado, sin embargo, el Bayern no podrá contar ni con Davies ni con Jerome Boateng, que este sábadp vio su quinta cartulina amarilla.

El tercer clasificado, el Wolfburgo, también ganó este sábado, por 1-2, al Bremen, mientras que el cuarto, el Eintracht Fráncfort, se impuso por 5-2 al Union Berlín.

El damnificado de la jornada ha sido hasta ahora el Borussia Dortmund, que no pasó de un empata 2-2 ante el Colonia y perdió terreno frente al Eintracht en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones.