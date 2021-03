Trasladan a la expresidenta boliviana Áñez a otra prisión

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c) es trasladada hoy, a otra prisión, en La Paz (Bolivia). EFE/ Stringer

La Paz, 20 mar (EFE).- La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada la madrugada de este sábado a otro centro carcelario y no a una clínica como lo había autorizado previamente este viernes un juez.

Áñez fue sacada de manera sorpresiva en una ambulancia bajo fuertes medidas de seguridad desde el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde permanece detenida desde el lunes pasado, a la cárcel de Miraflores.

"Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur", dijo Áñez a medios a su llegada a su nuevo destino, la cárcel de Miraflores.

Un juez decidió el viernes que la expresidenta transitoria fuera llevada a una clínica para ser valorada y atendida por problemas de hipertensión, luego de que Áñez señalara en la audiencia virtual con una voz débil que estaba en el penal de Obrajes con oxígeno, con la presión alta.

Hasta altas horas de la noche su hija Carolina Ribera y su abogada Norka Cuéllar habían esperado en la cárcel de Obrajes para que se hiciera efectiva la orden del juez, pero ellas mismas señalaron que de parte de las autoridades de ese penal no había respuesta.

Además, la Procuraduría determinó que el "personal del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses)" debía previamente "verificar el estado de salud" de Áñez antes de proceder al traslado.

La abogada le contó a Efe que trató de hablar con la gobernadora de la cárcel de Obrajes, pero que "le informaron que también estaba enferma con la tensión alta y que era atendida en la enfermería de la prisión", luego intentó hablar con el director departamental penitenciario cuando lo vio llegar al lugar y éste le dijo "que estaba muy ocupado".

En la noche del viernes Áñez colgó en su cuenta de Twitter este mensaje: "la justicia ordenó que la ex presidenta fuera trasladada a una clínica por su delicado estado de salud. Pero el gobierno se ha negado a cumplir esa orden judicial. Una vez más estamos ante un abuso del gobierno, contra los derechos humanos más elementales".

"Saña y crueldad de @LuchoXBolivia contra @JeanineAnez. Cuando justicia ordena que se la lleve a una clínica, obligan a otro juez a negar traslado. En la madrugada la engañan y le cambian cárcel del secuestro. Silencios de @CIDH, @mbachelet y UE son cómplices de esta tortura", escribió este sábado en su cuenta de Twitter el expresidente Jorge Quiroga quien ha iniciado una cruzada internacional por este caso.

Áñez fue enviada a la cárcel luego de que fue aprehendida el sábado pasado en la madrugada, en el departamento amazónico del Beni, y tras un audiencia de imputación de cargos se ordenó su arresto por cuatro meses de manera preventiva mientras se realiza la investigación en el caso denominado "golpe de Estado", por la crisis social y política de 2019 que derivó en la renuncia a la Presidencia de Evo Morales.

Junto a Áñez también están detenidos sus exministros interinos Álvaro Coímbra, de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, por el mismo período en la cárcel de San Pedro en La Paz.

Miles de personas han marchado esta semana a favor y en contra de estas detenciones, que la oposición boliviana considera que son "injustas" y que se trata de una "persecución política", mientras que el oficialismo indica que se está haciendo "justicia".