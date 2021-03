Terelu Campos desvela cómo se enteró del documental de Rocío Carrasco

27/02/2020 María Teresa Campos, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Terelu Campos ha estado esta tarde en 'Viva la vida' y ha hablado sobre el documental de Rocío Carrasco: "Ocurre algo muy grave que le hace ver hasta dónde ha llegado y por eso decide hablar. A mi hay una frase que ella me dice cuando me cuenta que va a hablar, 'ya lo he hecho y en forma de un documental con varios capítulos' y yo me puse a llorar y le dije 'gracias'".



La colaboradora de televisión ha confesado que su madre le pidió algo a Rocío Carrasco hace mucho tiempo y por fin lo ha cumplido: "Mi madre le dejo hace mucho tiempo una frase que ella tiene marcada 'no quiero morirme sin que se haga justicia contigo, te lo pido por favor'. Este año el día de reyes se lo volvió a decir. Yo tengo que decir que algo notaba, puede que los psicólogos le hayan recomendado hablar".



También ha desvelado cuál fue la reacción de María Teresa Campos al enterarse de que Rocío ya había hablado por fin: "Mi madre cuando se entera se puso a llorar y no paro de llorar, lloraba de felicidad. No ha sido fácil estar solos y cada vez más solos con el paso de los años".



Sobre la sentencia que hay de Rocío Flores a Rocío Carrasco, Terelu lo supo desde el primer momento que dejó de ver a la hija de su amiga: "Empecé a verla muy mal cuando volvía a casa, tardó un tiempo en decírmelo y ya me lo contó. La niña no vino un fin de año y al tiempo me contó lo que había pasado. Me gustaría recalcar que Rocío Carrasco no denuncia nunca a la niña".