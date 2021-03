Sporting Cristal sigue intratable y Universitario se ve superado por Cantolao

El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera.EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 19 mar (EFE).- El Sporting Cristal, vigente campeón nacional de Perú, continúa intratable en el inicio de la temporada al hacer un pleno de victorias en las dos primeras jornadas, tras haber ganado este viernes por 1-0 al Sport Boys.

El centrocampista argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra anotó el gol del triunfo del conjunto celeste que le servirá para mantenerse como líder del Grupo B de la primera etapa de la liga peruana.

Para el Boys, la derrota supuso continuar sin puntuar en esta temporada tras la derrota de la semana pasada por 2-3 frente al César Vallejo.

"Fue un partido más emocionante que efectivo. Por nuestra parte nos faltó profundidad, nos volvimos predecibles. Lo destacable es que jugaron tres sub-20 y eso es bueno para el equipo, comentó el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera.

"Si Sport Boys corre y juega así, creo que va a perder pocos partidos. Tuvimos una jugada muy clara para terminar el partido y no lo hicimos, y como dije antes siempre hay cosas por mejorar", agregó.

Las sensaciones son drásticamente opuestas en Universitario de Deportes, el otro grande de la capital peruana que abría la segunda fecha del campeonato este viernes y que cayó estrepitosamente por 3-1 frente al Cantolao.

La única noticia positiva para el cuadro crema fue el primer tanto del delantero Álex Valera, llamado a tener presencia en los próximos meses en la selección peruana.

En el Cantolao anotó el primer gol el delantero colombiano William Palacio y cerró el triunfo para el 'Delfín' el atacante uruguayo Gabriel Leyes pocos minutos después de que la 'U' lograse el 2-1, lo que echó tierra a las esperanzas de empate del conjunto crema.

Con esta derrota, Universitario apenas ha sumado un punto en dos partidos, algo que sabe a poco para un equipo llamado a disputar el título nacional ya jugar esta temporada la Copa Libertadores.

"Más que molesto, estoy dolido porque no es fácil asumir una derrota como la de hoy. Cometimos distracciones muy puntuales que nos costaron los primeros goles y eso no lo podemos hacer en la Libertadores", apuntó el entrenador de Universitario, el argentino Ángel Comizzo.

El técnico del equipo crema criticó fuertemente la cantidad de faltas que hizo Cantolao y lamentó que no dejase jugar sus futbolistas.

"Así es imposible jugar al fútbol. Tú no ves a River o Boca jugando de esta manera... A mis jugadores les digo que intentemos jugar buen fútbol y hacer las cosas de una manera distinta", concluyó.

Este sábado continuará la segunda jornada con el clásico cusqueño entre Cienciano y Cusco como el partido que levanta más expectativa.