Seleccionador dice que Honduras ganó a Haití por méritos propios

Guadalajara (México), 19 mar (EFE).- El entrenador de la selección sub'23 de Honduras, el uruguayo Miguel Falero, dijo este viernes que su equipo goleó por méritos propios a la de Haití, que tuvo que improvisar a un portero y jugar con 10 durante los primeros 22 minutos por falta de documentación relacionada con la covid-19.

"Nosotros aprovechamos los momentos justos y fuimos contundentes", dijo el entrenador tras vencer por 3-0 en la primera jornada del Grupo B del Preolímpico de la Concacaf que se disputa en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Honduras se puso delante por 2-0 con goles de Darixon Vuelto y Edwin Rodríguez en los minutos en que Haití encomendó la portería a un defensor y solo tenía diez jugadores en la cancha del estadio Jalisco.

Mientras el seleccionador de Haití, Webens Prisime, lamentó que no hubiera prevalecido el juego limpio para impedir el desequilibrio de fuerzas en el comienzo del partido, Falero aseguró que el mismo estuvo a punto de ser suspendido, y que su selección ayudó con equipación a sus rivales.

"No entregaban la alineación, no sabíamos qué jugadores jugaban, los esperamos hasta el último momento porque del hotel salieron tarde. Le prestamos guantes al arquero porque no había traído. Más no pudimos hacer, no es culpa nuestra que no pudieron hacer el papeleo acorde en migración o no llegaron a tiempo las pruebas", dijo el técnico uruguayo.

Falero anunció que el centrocampista Carlos Argueta salió de la cancha con un esguince en el tobillo y será evaluado en una clínica para determinar la gravedad de la lesión.

Honduras se enfrentará con El Salvador el próximo martes en la segunda fecha del grupo. EFE

