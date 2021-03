Rocío Flores reacciona ante el intento de suicidio de su madre, Rocío Carrasco

20/03/2021 Rocío Flores en el foco mediático tras las histórica decisión que ha tomado su madre, Rocío Carrasco, de contar su versión de la historia de su vida públicamente a través de una docu-serie de la podremos ver su primera entrega el próximo domingo. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 20 (CHANCE)Si la decisión de Pablo Iglesias de presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid revolucionó el tablero político, la de Rocío Carrasco de dar un paso adelante y contar su historia en televisión lo ha hecho con el social. La hija de Rocío Jurado ha conseguido causar un gran nerviosismo y expectación entre todos, incluida su hija, Rocío Flores, quien se mostró tan sorprendida tanto por la decisión de su madre como por lo que la ha motivado: un intento de suicidio.



La docu-serie que llevar por título 'Contar la verdad para seguir viva' no ha dejado indiferente a nadie y especialmente ha calado hondo en todos y cada uno de los miembros del clan Mohedado-Cano, con los que Rocío Carrasco ha ido rompiendo relaciones a lo largo de estos años.



Como también lo hizo con sus hijos, Rocío y David, fruto de su malogrado matrimonio con Antonio David Flores. Un cumulo de acontecimientos familiares que, haciéndose esperar, han desembocado en lo inevitable: en que Rocío Carrasco ofreciera su versión públicamente. El desencadeante de esta decisión no es otro que el intento de suicidio que vivió la hija de Rocío Jurado y que da sentido al título que lleva la entrega televisiva.



Tras conocerse este suceso la reacción de Rocío Flores no se hizo esperar. La joven, que mantiene su línea de no pronunciarse respecto a su madre, decidió pasar el 19 de marzo, día del padre, junto a Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores. Hijastra y madrasta disfrutaron de una jornada en una escuela de supervencia donde la empresaria, confirmada concursante de la próxima edición de 'Supervivientes' adquirió destrezas y habilidades que la veremos poner en práctica en Honduras. Un hecho que deja claro que, de momento, Rocío Flores sigue posicionada junto a su padre y apoya la versión con la que ha crecido. Es cuestión de horas que podamos escuchar a Rocío Carrasco y constatar si los acontecimientos experimentan un giro de 180 grados y las tornas vuelven, sino igual parecido, a lo que eran antes de 2006, año en el que murió 'La más grande'.