Reporte: Actual asesora de Cuomo lo acusa de acoso sexual

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una mujer que trabaja actualmente en la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que él intentó mirar debajo de su blusa y le hizo insinuaciones a ella y a otra asesora, según un reporte periodístico publicado el viernes.

Alyssa McGrath le dijo al periódico The New York Times que Cuomo le dijo hermosa en italiano, se refirió a ella y a su colega como “mamás listas para buscar pareja”, le preguntó por qué no traía una sortija de matrimonio e inquirió acerca de su divorcio.

“Tiene una manera de hacerte sentir muy cómoda con él, casi como si fueras su amiga", le dijo McGrath al periódico. “Pero luego te alejas del encuentro o conversación, y piensas: ‘No puedo creer que acabo de tener esa interacción con el gobernador de Nueva York'".

McGrath es la primera asesora en activo en hacer declaraciones que se suman a otras acusaciones de conducta sexual indebida contra Cuomo. Su comportamiento con las mujeres es el tema de una investigación supervisada por la fiscalía general del estado y de una pesquisa aparte de juicio político a cargo de la Asamblea de Nueva York, la cámara baja estatal.

McGrath le dijo al The New York Times que su colega es la misma mujer que acusó al gobernador de manosearla en la mansión ejecutiva, un alegato que salió a la luz en un reporte la semana pasada en el periódico Times Union de Albany.

Esa asesora no ha sido identificada públicamente. McGrath dijo que la mujer le explicó en detalle lo que le había ocurrido después de que el Times Union publicó su reporte.

Cuomo, del Partido Demócrata, ha rechazado repetidas veces las acusaciones de acoso sexual. Una abogada que lo representa le dijo al The New York Times que Cuomo sí ha dicho frases italianas como “ciao bella”, y ha saludado tanto a hombres como mujeres con abrazos y un beso.

“Nada de esto es notable, aunque podría ser anticuado", dijo la abogada Rita Glavin. “Él ha dicho claramente que nunca ha efectuado proposiciones indebidas ni ha tocado indebidamente a nadie".

McGrath no acusó al gobernador de toquetearla, pero describió una ocasión en que ella estaba sentada a solas con Cuomo para un dictado y lo sorprendió mirándola fijamente.

“Bajé la cabeza a la espera de que él comenzara a hablar, y no empezó a hablar", le dijo al Times. “Así que subí la vista para ver qué pasaba. Y él estaba mirando descaradamente hacia el interior de mi blusa".

Dijo que entonces Cuomo le preguntó: “¿Qué traes en tu collar?"